【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議が１１日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開かれる。

トランプ米大統領は１０日、ワシントン郊外で記者団に、「核兵器を持たせないことが最優先だ」と述べ、交渉が進まなければ再攻撃する可能性も示唆した。一方、イランはレバノンを停戦対象とすることなどを協議の条件としており、予定通りに始まらない可能性もある。

米代表団を率いるバンス副大統領は１０日、イスラマバードに向けてワシントン郊外の空軍基地を出発。出発前に記者団に対し、「前向きな交渉となるよう努める。大統領から明確な指針が与えられている」と語った。協議にはスティーブン・ウィトコフ米中東担当特使らも参加する。

イラン国営テレビは１０日、モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長率いる代表団がイスラマバードに到着したと報じた。ガリバフ氏はＳＮＳへの投稿で、レバノンでの停戦と資産の凍結解除の２点を協議入りの条件として挙げた。

ガリバフ氏は到着後、記者団に対し、過去２回の協議中に米国から攻撃された点に触れた上で、「（米国を）信用していない。米国に真の合意の用意があれば、我々の合意の用意もわかるだろう」と強調した。

一方、米国のトランプ大統領は協議に先立つ１０日、ワシントン郊外で記者団に「核兵器を持たせないことが最優先だ。それが（要求の）９９％だ」と述べた。今回が最後の協議になるかと問われ、「わからない。多くの話し合いをするつもりはない」と話した。

トランプ氏は米紙ニューヨーク・ポストの電話インタビューで、イランとの協議が失敗した場合に備え、米軍艦に「最高の弾薬」を再装填（そうてん）していると語った。協議が成功するかどうかは、「あと２４時間ほどで分かるだろう」と話した。

ＳＮＳへの投稿では、「イランは国際的な水路を使って短期的に世界を恐喝すること以外、手札がないことを認識していないようだ。彼らが今日生存している唯一の理由は交渉のためだ」と強調した。