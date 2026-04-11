◇NBA レイカーズーサンズ（2026年4月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地サンズ戦で先発出場。開始早々に華麗なダブルクラッチリバースレイアップシュートを決めるなど前半から10得点の躍動。チームも57―48と9点リードで折り返した。

前回の試合となった9日（同10日）の敵地ウォリアーズ戦では、得意の3Pシュートを2本決めるなど12得点をマークした。チームはレブロン・ジェームズがチーム最多26得点11アシスト8リバウンドでけん引。快勝を収めて連敗を3で止めた。

この日もスタメン出場。第1Q開始早々に左コーナーからドライブイン。華麗なダブルクラッチリバースレイアップシュートを沈めてチーム初得点を挙げた。残り4分30秒でターンアラウンドのフェイダウェイシュートを決めた。さらに4分4秒には左ウイング付近から3Pシュートを決めて連続得点を挙げた。残り3分9秒には相手の反則を誘って、フリースローを1本決めて残り2分5秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分22秒からコートに立つと、残り4分5秒には右サイドで相手の反則を誘い、フリースローを2本決めて2桁得点に乗せた。残り3分9秒で一旦ベンチに下がった。残り28秒から再び出場したが、得点には絡めなかった。

前半は15分8秒出場で10得点2リバウンド。シュートは5本試投で3本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。

チームは第1Qから33―24とリードした。第2Q序盤に2−17のランをくらう場面もありながら、レブロン・ジェームズが22得点をマークするなど前半を終えて57―48と9点リードで折り返した。