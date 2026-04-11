痛い、でも気持ちイイ⁉睡眠肩こり改善で話題『シャクティマット』を編集部がガチ検証

「一度使うと手放せなくなる！」とSNSで話題沸騰中のアイテム、シャクティマット。たくさんのスパイクが並んでいて、初めて見たときは驚いてしまいましたが、じつはこれ、日々の疲れをリセットしたい大人世代にぴったりの癒やしツールなんです。その秘密を詳しくレポートします！

そもそも、話題の『シャクティマット』って？

無数のスパイクがついた、クッション性のあるマット。それがスウェーデン生まれの『シャクティマット（Shakti Mat）』です。

かなりインパクトのあるビジュアルですが、この商品は、数千年の歴史を持つインドの知恵「指圧療法」を現代のライフスタイルに合わせて進化させたもの。マットに配置された何千もの鋭いスパイクが肌を刺激することで、血行を促進して筋肉の緊張をほぐし、睡眠のサポートや肩こり改善などの効果が期待できます。

「寝るだけで背中がポカポカして、驚くほどぐっすり眠れる」と、世界中で愛用者が急増中なんだとか！

シャクティマットの使い方とは？

基本的な使い方は、ベッドや床などの静かなスペースにマットを置き、ゆっくりと体を預けて横たわるだけ。素肌で触れるのが最も効果的ですが、刺激が気になるかたは、薄手のTシャツを着て調整することから始めてみてください。

当てる部位や目的に合わせて、推奨される時間はさまざまです。

●背中（睡眠サポート・姿勢ケア）：20分以上。あおむけで寝ることで深いリラックスへ。

●首・肩（コリの緩和）：10分以上。ピローを使って首すじの緊張をほぐします。

●足裏（冷え・むくみケア）：5分以上。マットの上に立ち、ツボを刺激して全身のめぐりをアップ！

朝の身支度中に5分足裏を刺激したり、おやすみ前の20分で一日の緊張をリセットしたりと、自分に合ったタイミングで取り入れられます。

Amazonで商品を見る

編集部がレビュー！『究極のシャクティセット プレミアム』

究極のシャクティセット プレミアム



3万7000円（税込み）／Shakti Japan

今回レビューするのは、マットと枕がセットになった『究極のシャクティセット プレミアム』です。オーガニックコットンでできたマットは肌ざわりなめらかで、肝心のスパイクは、触れると「痛！」と声を上げてしまうほどでした（その部分はうっかり握らないよう注意してください笑）。

このプレミアムセット、最大の特徴は極上のクッション性を持つ新素材「BLISSFOAM™」を採用していること。マットは沈み込むほど柔らかいのにしっかりとした弾力があり、ピローは首や肩のカーブに自在にフィットしてくれました。

1. 最初の2分は「修行」の時間

おそるおそる背中を預けると……「おぉっ、なかなかの刺激！」というのが正直な第一印象。初めはインナーを着ていないと寝そべることができませんでした。

チクチクとした針で、背中全体が熱くなるような感覚に。最初は少し勇気がいるかもしれません。

2. 5分経過、”痛気持ちいい”感覚に

ところが、じっと動かずに耐えていると、5分を過ぎたあたりで不思議な変化が。慣れてくると、鋭かった感覚がじんわりとした「強めの指圧」のような心地よさに変わります。血行もよくなってポカポカしてくる気がして、いつの間にか背中全体が包み込まれるような安心感に。

3. 20分後、体感したことのない脱力感

そのまま20分ほど横になっていると、全身の力がふっと抜け、そのままウトウトしてしまうほどリラックスすることができました！ スマホなどを見ずにボーっと横になっている、瞑想のような時間を確保できたこともよかったです。マットから起き上がると、背中一面が温かく、ガチガチだった肩まわりや肩甲骨が軽くなっているような気もしました。

Amazonで商品を見る

シャクティマット、使いつづけたらどうなった？

日を追うごとに「刺激」が「癒やし」に変わっていく、1週間の変化をレポート！

1日目：刺激への驚きと、翌朝の軽やかさ

最初は「痛いかも！」と体を微調整しながらでしたが、終わった後は背中がスッキリ。翌朝の寝起きも、心なしか軽やかだったのが印象的でした。

3日目：体が「温まるリズム」を覚える

乗った直後の刺激はまだありますが、3日目にもなると「あ、この後にじんわり温かくなるんだな」と楽しむことができるようになってきました。

寝る前はもちろん、仕事の合間に数分寝そべって集中力をリセットするのにも使用。頭がスッキリするので、リモートワークのかたにもおすすめです！

7日目：一日の終わりに欠かせない「自分時間」

1週間たつと、インナーなしでも寝っ転がれるように。首まわりの重さも以前と比べると気にならなくなり、今ではマットの上でリラックスしながら一日の振り返りをするのが楽しみになりました♪

結果：忙しく働く世代にこの「リラックス体験」をすすめたい！

仕事に家事にと忙しく、自分のメンテナンスが後回しになりがちな大人世代にこそ、自宅で「ただ20分寝るだけ」でリラックスとケアできるシャクティマットを、ぜひ取り入れてみてほしいです。

最初は刺激に驚くかもしれませんが、慣れてくるとなんだかそれがクセになり、「痛気持ちいい〜！」を求めて毎日使いたくなってしまいます。日々のストレスや緊張をリセットし、自律神経を整える手助けをしてくれるので、疲れを次の日に持ち越すことが減り、明るく充実した朝の時間を送れるようになりました◎

頑張る自分をいたわる「とっておきの20分」、ぜひ体験してみてください！

Amazonで商品を見る

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

※湿疹、炎症、日焼け、切り傷、または大きな「ほくろ」やイボがある場所は避けてください。突起が刺激になり悪化させる恐れがあります。

※血液凝固に問題がある方・抗凝固薬を服用中の方 、妊娠中の方や、心疾患や高血圧の方は、かかりつけ医に相談し、場合によっては使用をお控えください。