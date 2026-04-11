◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で2試合ぶりの安打を放ち、並んでいたイチローを超えて日本選手最長の44試合連続出塁を達成した。

5回にキム・ヘソンの犠飛で1点を返し、なおも1死一塁の好機。初対戦の右腕ロッカーに対し、1ボールから外角から入ってくるスライダーを引っ張り込んで一、二塁間を破った。主役の一打にファンも大盛り上がりとなった。この日はバットを試行錯誤。第1打席はバットの先端をくり抜いたバットを使用したが、第2打席は通常のバットを使用。第3打席はくり抜きバットに戻して節目の安打を放った。

この日は今季初大谷ボブルヘッドデーで、昨年のリーグ優勝決定シリーズでマークした1試合3本塁打仕様が配布された。過去のボブルヘッドデーは通算14試合で打率・320、4本塁打。この日も好相性ぶりを見せつけ、快音を響かせた。

大谷は8日のブルージェイズ戦で、昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁が2009年のイチロー氏に並ぶ日本選手最長の「43」としていた。

連続出塁試合の球団記録は54年のデューク・スナイダーの「58」でメジャー記録は49年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」。大谷はこれで球団記録では5位タイとしており、どこまで数字を伸ばすかにも注目が集まる。