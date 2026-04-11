鹿島がサポーター2人を処分…アウェー水戸戦で「立ち入り禁止エリアへ侵入」
鹿島アントラーズは11日、今月4日のアウェー・水戸ホーリーホック戦で違反行為をしたサポーター2人に対してホームゲーム2試合の入場禁止処分を下したことを発表した。入場禁止期間中のアウェーゲームも対象にするとしている。
クラブによると、違反者は1-1で突入したPK戦で敗れた試合後に「立ち入り禁止エリアへ侵入し会場運営の妨げになる行為を行った」という。クラブは2人を特定して事情聴取を実施。違反行為を認めたため処分を下したとしている。
鹿島は「今回の違反行為を受け、クラブとして、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えている。
チームは開幕9試合を7勝1分け(PK戦2敗)でJ1百年構想リーグEAST首位に位置している。
クラブによると、違反者は1-1で突入したPK戦で敗れた試合後に「立ち入り禁止エリアへ侵入し会場運営の妨げになる行為を行った」という。クラブは2人を特定して事情聴取を実施。違反行為を認めたため処分を下したとしている。
チームは開幕9試合を7勝1分け(PK戦2敗)でJ1百年構想リーグEAST首位に位置している。