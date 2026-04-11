NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。DeNAは宮下朝陽選手と勝又温史選手、平良拳太郎投手を1軍登録し、ビシエド選手と梶原昂希選手の登録を抹消しました。

抹消となった2選手は、先日登録から外れたデュプランティエ投手に続き「感染症特例」の対象となります。ビシエド選手は8日の試合中に発熱し、検査の結果インフルエンザと診断。最後に出場した7日の中日戦では代打で出場するもショートゴロの成績でした。

一方、梶原選手も8日の中日戦に出場していましたが、翌日の9日に発熱しインフルエンザの診断を受けたため、戦列を離れることになりました。

代わって1軍へ昇格した宮下選手は、ドラフト3位で入団した期待のルーキー。ここまでファームでの15試合に出場し、打率.345とハイペースで安打を量産しています。DeNAの新人では今季一番乗りでの1軍昇格となりました。

プロ8年目を迎える勝又選手も、ファームで打率.429と絶好調。3日の広島2軍戦では5打数3安打3打点の大活躍をみせるなど、勢いに乗っています。主軸が離脱する中、好調な2人の活躍に期待がかかります。