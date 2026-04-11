【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは１０日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、１７位から出た松山英樹は６バーディー、４ボギーで通算２アンダーの１６位となった。

初日は最下位の９０位だった初出場の片岡尚之は、通算１５オーバーで予選落ちした。連覇に挑むロリー・マキロイ（英）が通算１２アンダーで単独首位に立ち、２位に６打差をつけた。

松山がピンチを脱し、バーディーにつなげる会心のショットを放った。９番パー４の第２打だ。

第１打で林に打ち込んだ。グリーンは斜面の上にあり、木が邪魔になって見えにくい。いったん林から球を出す選択もあったはずだが、木の間から果敢に狙った。球はグリーンを捉え、マスターズではパトロン（後援者）と称される観客から「アメージング」「クレージー」などと驚きの声が漏れた。その後、約５メートルのバーディーパットを沈めると、さらに大きな歓声が湧き起こった。本人も「いいバーディーだったと思う」と満足そうに振り返った。

「あのセカンドショットから考えれば、１１、１２（番）で（バーディーを）取れれば、という感じだった」。この日は二つスコアを伸ばしたものの、勢いに乗り切れなかった悔しさもにじませた。首位を独走するマキロイとは１０打差。５年ぶりの優勝への道のりは険しくなった状況で、決勝ラウンドへ進む。（帯津智昭）

片岡尚之「いいバーディーが何個かあって良かった。（予選落ちとなり）飛距離が足りないと感じたし、本当に難しかった」