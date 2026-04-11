鉄道好きで知られる中川家・礼二（５４）が、長男（６）と一緒に、車庫が見えるホテルに泊まったことを報告した。

１０日付のＳＮＳで「３月２８日にオープンしたばかりの大井町トラックスに息子と一緒に行きました。車庫が見えるホテルに泊まり、その景色に私も子どもも大興奮！深夜になると全車両揃い、昼間とはまた違う雰囲気に。」と宿泊はホテルメトロポリタン大井町トラックスだったことも明かした。

礼二は長男とさまざまな電車に乗りに（見に）全国に出かけており、ファンからは「礼二さんの大切な相棒ですね〜」「息子さん、後ろ姿がパパに似てる！親子旅いいですねぇ」「息子さんの成長感じます」「おふたり、後頭部がそっくり」「息子さんとペアルックいいですね 息子さん、後ろ姿礼二さんにそっくり」「お揃いコーデですか！素敵！！」「お揃いのお洋服素敵です」「おーッ！凄い！深夜は圧巻ですね」「電車好きにはたまらない」「すごい景色 鉄道好きには最高ですね」など多くの声が寄せられている。礼二は０９年４月に結婚した一般女性との間に、長女（１６）、長男がいる。