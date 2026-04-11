タレントの柳原可奈子（40）が9日、Instagramを更新。生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女が、特別支援学校の小学部に入学したことを報告した。

【映像】柳原可奈子、入学式での長女の近影や長女のためのお弁当

2023年4月にInstagramで、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、野菜をペースト状にして食べやすく工夫したお弁当や、特別支援学校に入学するために準備した新型バギーを公園で試す様子を披露していた。

長女の入学式に参加したことを報告

2026年4月9日の更新では、長女が特別支援学校の入学式に参加したことを報告。

「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました。家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー!!!』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった!!!! これからじんわりと感動に浸りたいと思います」

この投稿にファンからは、「可奈子ちゃんと娘さんの笑顔見て私も胸がいっぱいになりました」「お嬢さんも可奈子さんも、とっても輝いていてステキです〜」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）