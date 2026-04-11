歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。放送前日が自身の誕生日で、同じく4月10日が誕生日の芸能人、スポーツ選手らの実名をあげつつ、日本テレビの水卜麻美アナについては「初めて聞いた」と明かした。

アシスタントの垣花正が「1日遅れですが、昨日はアッコさんの誕生日でした。1日遅れですが、あらためておめでとうございます」と祝福し「4月10日の誕生日、アッコさんと同じ誕生日、意外と多いんですよよね。これを言うとアッコさんに必ずツッコまれるんですけど…スティーブン・セガールさんが」と話した。

和田は「じゃあ、例年のごとく…何でやねん、違うやろ」とツッコミ返した。垣花は続けて「あとは、さだまさしさん」と話すと和田は「そうだ。いつも100本のバラをいただくんだよ、すごいよね」と感謝の意を表した。

さらに垣花は「あとクリエーターの箭内（やない）道彦さん、ミッツ・マングローブさん、木村佳乃さん、堂本剛さん、そして日本テレビのアナウンサーの水卜麻美さん」と4月10日バースデーの有名人の実名を立て続けに紹介。

和田は水卜アナについて「この人、知らなかったです。そうなの、へ〜」と驚いていた。垣花は「それとボクシング世界チャンピオンの井上尚弥選手もそうなんです」と告げた。和田は「それは知ってましたね」と受け流した。