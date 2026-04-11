手越祐也、約6年ぶり『イッテQ』スタジオ登場！ お祭り企画が新章突入
あす4月12日19時58分放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に、手越祐也が約6年ぶりでスタジオ登場する。
【写真】手越祐也が『イッテQ』スタジオに！ 懐かしさ感じる光景
ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“思い”を打ち明ける。そして、お祭り魂の意志をつなぐ者として指名された手越祐也。ついにお祭り企画が新章へ突入。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた。イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑（？）な心境を吐露。すかざず出川哲朗から「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミを入れ、スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。
宮川と手越、2人が再びタッグを組み、新章でつかみ取ろうとしたものとは――。
『世界の果てまでイッテQ！』は、日本テレビ系にて4月12日19時58分放送。
【写真】手越祐也が『イッテQ』スタジオに！ 懐かしさ感じる光景
ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“思い”を打ち明ける。そして、お祭り魂の意志をつなぐ者として指名された手越祐也。ついにお祭り企画が新章へ突入。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた。イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑（？）な心境を吐露。すかざず出川哲朗から「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミを入れ、スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。
宮川と手越、2人が再びタッグを組み、新章でつかみ取ろうとしたものとは――。
『世界の果てまでイッテQ！』は、日本テレビ系にて4月12日19時58分放送。