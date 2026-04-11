「服選びめんどくせー」氷川きよし“いつもの私服”姿で佇む姿に反響
歌手の氷川きよしが8日にInstagramを更新。移動中のオフショットからカジュアルな装いを披露すると、ファンから「いつも素敵」「最高」といった反響が寄せられた。
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
氷川が「福岡キャンペーン終えて大阪へ」と投稿したのは移動中のオフショット。写真には、デニムパンツに白Tシャツ、黒ジャケットに合皮のキャップというカジュアルな装いでポーズを決める姿が収められている。投稿の中で氷川は「一年中同じ様な格好www服選びめんどくせー」とコメントしている。
この投稿にファンからは「似合ってていつも素敵だよ」「シンプルコーデが似合うのって最高」「凄くカッコいいです」などの声が集まっている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、話題の“水着姿”が「スタイル抜群」 美脚ショットも（11枚）
氷川が「福岡キャンペーン終えて大阪へ」と投稿したのは移動中のオフショット。写真には、デニムパンツに白Tシャツ、黒ジャケットに合皮のキャップというカジュアルな装いでポーズを決める姿が収められている。投稿の中で氷川は「一年中同じ様な格好www服選びめんどくせー」とコメントしている。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」Instagram（@kiina_kiyoshi_hikawa）