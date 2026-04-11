今月末で現役引退することを４月８日に発表した石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝が、引退表明後初めての実戦となった４月１１日の中山４Ｒ・障害４歳上オープン（直線ダート３２００メートル＝１４頭立て）でトゥラッタッタ（牡５歳、美浦・新開幸一厩舎、父デクラレーションオブウォー）に騎乗して４着だった。直線の入り口では差し切れそうな勢いで、見せ場十分の走りを披露した。

道中は最後方に構えて、２周目の向こう正面で徐々に前へ進出。直線の入り口では５番手の外へ持ち出し、そこからしぶとく脚を伸ばしたが、最後は前をとらえきれずに０秒６差及ばなかった。

石神深騎手は「この馬のリズムでいこうと思っていました。中山は初めてで、バンケットは気をつかって走っていました。道悪も決して得意な方じゃないと思いますけど、馬場のいいところを選んで走らせたぶん、距離を走ってしまいました。でも、４コーナーでは差し切れるかなと思ったんですけど、最後は同じ脚になったのは、そのへんが影響したのかなと思います。それでも新潟、小倉、中山とどこでも走れるようになってきたことは、この馬が成長しているのだと思います」と、パートナーをたたえた。

同騎手とトゥラッタッタの健闘には、ＳＮＳ上で「すごい追い上げただけに惜しかった…それでもトゥラッタッタ馬場が悪い中頑張った！石神深一騎手まだまだ乗ってて欲しいな…」「引退メモリアル展示に竹柵あるの凄えな」「あと少しだと思うと…」「オジュウチョウサンと共に障害界を圧倒したのは忘れない」などのコメントが寄せられている。