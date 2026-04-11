I Don’t Like Mondays.が4月10日、2度目となるアジアツアーのファイナル公演を迎えた。

今回は昨年のZepp TOUR＜TOXIC TOUR 2025＞のアジア版となる＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞としてアジアの5都市を駆け抜けた。3月からスタートし、シンガポール/台北/香港/バンコク/ソウルにて多くのファンを沸かせ、台北を除く4都市は彼らにとって初のワンマン公演となった。

TVアニメ『ONE PIECE』主題歌をきっかけに世界への道を切り開いた彼らだが、もともとリスナーが多かった各地域を実際に訪れたことで、さらなる熱狂を生んだ。メンバーは英語や現地の言語でMCを行い、特に台北や香港での流暢な振る舞いには、ファンから驚きと歓喜の声が上がった。

また、本ツアーでは全公演でスマートフォンでの撮影を許可。日本とは異なる熱狂的な歓声が響き渡る中、音楽を全身で楽しむファンの姿に、メンバー自身もアジアでの支持拡大を肌で感じるツアーとなった。

公演終了後、SNSで投稿されたライブ動画では「NEXT → 2026 JAPAN」というメッセージのみが発信されている。また、「今年は多くのコラボをしたい」と語る彼らだが、3月3日に配信リリースされた新曲「マスカレード」はKATE WEBムービータイアップソングとして配信中だ。