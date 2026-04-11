タレントの竹内夢が8日、自身のインスタグラムを更新。釣りに出かけたことを報告した。



【写真】おねえさんから釣り人に ベスト着用！ガチ釣りスタイルで乗船

竹内は2018年4月からNHK Eテレ「おとうさんといっしょ」(21年3月まではNHK BSプレミアムで放送)に出演しているが、「母とアジ釣りに出陣しました!!!」と今回は“おかあさんといっしょ”だったことを伝えた。



「ポカポカ陽気に、元気なアジ 大きいアジーー!!と思ったらサバだったり」と記したが、撮影した動画では釣り上げた魚がぴちぴち跳ねて、バケツから飛び出しそうな勢い泳ぎ回っている。文字通りに元気いっぱいでなかなかの釣果だ。



「沢山釣れたので知り合いのお店に釣りたてのサバを差し入れたら、美味しすぎる味噌煮をその場で作ってくれたり 楽しい一日でしたり」と、皿に盛り付けられたサバの味噌煮を公開。ごはんも一緒に並んだテーブルは食欲をかき立てられる。



ファンからは「一緒にアジ釣り羨ましい」「ご家族と仲良しでいいですね」「楽しさが伝わってきます」「美味しく食べられたようでなにより」といったコメントのほか、「次は何釣るんすかね」と次回の釣果にも期待する声が上がっていた。



竹内は1999年生まれ、北海道出身。2024年のNHK大河ドラマ「光る君へ」にも出演したほか、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」や「僕のヒーローアカデミア」「呪術廻戦」などでも活躍している。



（よろず～ニュース編集部）