佐野海舟はストラスブール戦でミドルシュートを決めた

ドイツ1部ブンデスリーガのマインツに所属の日本代表MF佐野海舟が、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）の準々決勝第1戦、ストラスブール（フランス）戦で先制ゴール。

その活躍ぶりをチームメートやクラブ幹部が大絶賛している。

4月9日の一戦でスタメン出場した佐野は前半11分、自陣のハーフウェーライン付近でボールを奪うとMF川粼颯太とのワンツーで左サイドへ進出。そのままドリブルで持ち上がると、最後は中央へカットインして正確な右足ミドルをファーサイドへ蹴り込んだ。チームはこの先制ゴールを生かし2-0で先勝している。

ドイツ紙「ビルト」では、佐野について「2年前にヨーロッパでは全く無名だったこの日本人選手は、またもやワールドクラスのパフォーマンスを披露した」と絶賛している。そしてチームメートのDFダニー・ダコスタの「彼はどんなチャレンジにも全力で取り組み、信じられないほど多くのボールを奪い、ギャップを埋めてくれる。常にボールを使った解決策を考えている。ここ数週間、海舟は大きな称賛を受けているが、それも当然のことだ。これからも彼と一緒にプレーできることを願っているが、今後の展開を見守ろう」とのコメントを報じた。

また、ボランチを組むMFポール・ネベルは「彼は長い間、最も過小評価されていた選手の1人だった。もはやそうではない」と話した。スポーツ・ダイレクターのニコ・ブンゲルト氏は「今日スタジアムにいた誰もが、彼がいかに傑出した選手であるかを見ることができた。おそらくこの大会で最高の選手であり、ブンデスリーガでも最高の選手の1人だ」とコメントした。

同紙では「マインツの誰もが、このスーパースターが来シーズンもチームにいるとは真剣に考えていない」として、「マインツはトップクラブ間の入札合戦を予想しており、移籍金は少なくとも6000万ユーロ（約112億円）を目指している。それが現実的だ」として、ビッグクラブ行きを予想している。

6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）では日本代表の中盤を支えることが期待される佐野は、欧州の舞台で大きな輝きを放っている。（FOOTBALL ZONE編集部）