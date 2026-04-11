松木玖生が先制ゴール、サウサンプトンが5発快勝でプレーオフ圏内に浮上

イングランド2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生は現地時間4月7日、リーグ第41節のレクサム戦に先発出場し、チームを勢いづける先制ゴールを記録した。

5-1の快勝に貢献した日本人レフティーに対し、現地メディア「セインツ・マーチング」は「試合を通じてエネルギッシュだった」と、その献身的な走りと決定力を高く評価している。

敵地での一戦に挑んだサウサンプトンは、開始早々に主導権を握る。前半12分、中盤でパスを受けたフィン・アザズが絶妙なスルーパスを供給。これに反応した松木がペナルティーエリア内へ侵入すると、ニアポストを突く鋭い低弾道のシュートを沈めてネットを揺らした。この一撃で勢いに乗ったチームは、前半22分にも追加点を奪い、試合を優位に進めた。

海外メディアは「日本のウインガーは12分にフィン・アザズからのスマートなパスを受け、ニアポストの内側に低いシュートを放って先制点を記録した」と得点シーンを詳細に報じている。さらに、得点場面以外での貢献度についても言及しており、「試合を通じてエネルギッシュだった」と、90分間を通してピッチを駆け回った松木の運動量を称賛した。

サウサンプトンはその後も攻撃の手を緩めず、後半にはカイル・ラリンやロス・スチュワートらが得点を重ねてレクサムを圧倒。最終スコア5-1で勝利を収め、暫定でプレーオフ圏内の6位に浮上した。昇格争いが佳境を迎えるなかで、スタメンに復帰して即座に結果を残した22歳の日本人MFへの期待は、現地でも確実に高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）