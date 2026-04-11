９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司の水田で進む田起こし作業。（双鴨山＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン4月11日】中国の主要食糧生産地、黒竜江省の各開墾地区では、気温の上昇に伴い、春の稲作作業が次々と始まった。農地には活気あふれた光景が広がっている。

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司第９管理区で、農業用ドローンに肥料を入れる農家の人。（双鴨山＝新華社記者／王松）

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司第９管理区で、農業用ドローンを使って肥料を散布する農家の人。（双鴨山＝新華社記者／王松）

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司第９管理区の水田で進む肥料散布と田起こし作業。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司の水田で進む田起こし作業。（双鴨山＝新華社記者／王松）

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司第３管理区の水稲育苗ハウスで、苗床を整える農家の人。（双鴨山＝新華社記者／王松）

９日、黒竜江省の農業企業、黒竜江北大荒農業の友誼分公司第３管理区の水稲育苗ハウスで、苗の成長状態を確認する農家の人。（双鴨山＝新華社記者／王松）