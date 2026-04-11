本場イタリアで学んだシェフが作る極上ラザニア！　都内近郊の金メダル級逸品4選

月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します! 2026年4月号の金メダルはココだ!

ビスクと響き合うロゼワインと味わいたい贅沢リングイネ『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』＠蔵前

LINDA特製赤海老のビスクリングイネ2420円

『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』LINDA特製赤海老のビスクリングイネ2420円

殻ごと赤エビの旨みを引き出し、香味野菜とともに丁寧に煮込んだビスクをパスタのソースに。弾力のあるリングイネにソースがしっかり絡んで、エビのコクが口いっぱいに広がる。数量限定の人気メニューだ。

［店名］『PIZZA LINDA（ピッツァ リンダ）』

［住所］東京都台東区寿3-10-5

［電話］03-5246-3353

［営業時間］11時半〜14時半(14時LO)、18時〜22時(21時半 LO)

［休日］水

［交通］都営大江戸線蔵前駅A5出口から徒歩約3分

南イタリアの風を感じるシンプルで鮮やかな前菜が食欲を呼び覚ます!『Casa Paradiso sul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ!!）』＠鎌倉・七里ガ浜

季節の食材を使った本日の前菜の盛り合わせ（6種類）2600円

『Casa Paradiso sul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ!!）』季節の食材を使った本日の前菜の盛り合わせ（6種類）2600円 手前右から時計回りに、エリンギのトマト煮、豚肉の香草焼きポルケッタ、ナスのアグロドルチェ、スカモルツァとラディッキオのクロスティーニ、サーモンとアーティチョーク 白インゲン豆のサラダ、ロマネスコとバーニャカウダソース

6皿がずらりと並ぶと圧巻。これだけでワイン1本はいけそうだ。ポルケッタやナスのアグロドルチェ、スカモルツァとラディッキオのクロスティーニなど、シンプルながら滋味深い味わい。

［店名］『Casa Paradiso sul Mare!!（カーサ パラディーゾ スルマーレ!!）』

［住所］神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-4-11 トライアングル七里ガ浜1B

［電話］046-731-3950

［営業時間］12時〜20時(19時LO)、土・日・祝12時〜21時(20時LO) ※季節により変動あり

［休日］火、祝日の場合変更あり

［交通］江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅出口から徒歩3分

※17時以降は席料あり、1名テーブル500円、テラス700円。小学生未満の子供入店不可

バニラの風味広がるクリーミーな口どけは感動モノ! 『Trattoria Pizzeria L‘ARTE（トラットリア ピッツェリア ラルテ）』＠三軒茶屋

パンナコッタ400円 ※ランチセットに追加できる

パンナコッタ400円『Trattoria Pizzeria L‘ARTE（トラットリア ピッツェリア ラルテ）』＠三軒茶屋

ピッツェリアの隠れた人気者。ミルクは使わず、生クリーム100%でまったりとリッチな味わいに仕上げた。バニラの風味もたっぷりで、香ばしいキャラメルソースとのハーモニーにやみつきになる。

［店名］『Trattoria Pizzeria L‘ARTE（トラットリア ピッツェリア ラルテ）』

［住所］東京都世田谷区三軒茶屋1-35-17

［電話］03-3424-3003

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜22時LO、土日祝12時〜14時半LO、17時半〜22時LO

※水はディナー営業のみ、木のランチ営業は不定期

［休日］火

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅南口A出口から徒歩1分

もっちり生地とコク深いソースが絡む重層的な味わい『PIZZERIA CANA（ピッツェリア カーナ）』＠葉山

CANA人気の熱々ラザニア1850円

『PIZZERIA CANA（ピッツェリア カーナ）』CANA人気の熱々ラザニア1850円

イタリアのエミリア・ロマーニャ州で学んだ味を再現。熱々の7層からなる生地に、濃厚なボロネーゼソースとなめらかなベシャメルソースが重なり、旨みがじわっと溢れる。ワインを呼ぶ一品だ。

［店名］『PIZZERIA CANA（ピッツェリア カーナ）』

［住所］神奈川県三浦郡葉山町堀内1003

［電話］046-884-9421

［営業時間］11時半〜15時(14時半LO)、17時〜22時(21時LO)※日曜はランチ営業のみ

［休日］月

［交通］JR横須賀線逗子駅東口から京急バスで約15分、[森戸海岸]停留所から徒歩1分

撮影／貝塚隆（PIZZA LINDA、Casa Paradiso sul Mare !!）、西崎進也（Trattoria Pizzeria L‘ARTE、PIZZERIA CANA）

取材／岡本ジュン（PIZZA LINDA、Casa Paradiso sul Mare !!）、飯田かおる （Trattoria Pizzeria L‘ARTE、PIZZERIA CANA）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】前菜から豪華すぎる！ ナスのアグロドルチェ、ラディッキオのクロスティーニって何!?（4枚）