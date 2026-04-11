「我々は90％の力で勝てるチームではない」公式戦３戦未勝利のマドリー、アルベロア監督は“200％”を主張「さもなくば、同じ失敗を犯してしまう」

「我々は90％の力で勝てるチームではない」公式戦３戦未勝利のマドリー、アルベロア監督は“200％”を主張「さもなくば、同じ失敗を犯してしまう」