「我々は90％の力で勝てるチームではない」公式戦３戦未勝利のマドリー、アルベロア監督は“200％”を主張「さもなくば、同じ失敗を犯してしまう」
現地４月10日に開催されたラ・リーガの第31節で、２位のレアル・マドリーは12位のジローナとホームで対戦。７ポイント差で首位のバルセロナを追うなか、51分にフェデリコ・バルベルデのゴールで先制するも、62分にトマ・ルマールに同点弾を許し、そのまま１−１の引き分けに終わった。
逆転優勝を目ざすうえで手痛いドローとなった。クラブの公式サイトによれば、チームを率いるアルバロ・アルベロア監督は「多くのチャンスを作り、ジローナにはほとんどチャンスを与えなかったことを考えれば、勝利に値する内容だった」と振り返っている。
マドリーは直近の成績が芳しくない。４日に行なわれた前節のマジョルカ戦は１−２で敗れ、７日のチャンピオンズリーグ準々決勝第１レグのバイエルン戦も１−２で黒星を喫した。
そして迎えた今節も勝てず、これで公式戦３戦未勝利だ。指揮官は「どんな相手に対しても勝つためには200％の力が必要だ」と口にし、こう続けた。
「我々は90％の力で勝てるようなチームではないし、安定して結果を出せるわけでもない。だから、たとえ相手より実力が上だとしても、より確実な勝利を望むなら、200％の力を出さなければならない。さもなくば、また同じ失敗を犯してしまう」
チームは次戦、15日にCL準々決勝の第２レグでバイエルンと敵地で相まみえる。アルベロア監督は「すべてのエネルギーを次の試合に注ぎ込まなければならない。確固たる信念を持って、勝ちに行くつもりでドイツに向かう。ピッチ上では全身全霊で戦うつもりだ」と意気込んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
逆転優勝を目ざすうえで手痛いドローとなった。クラブの公式サイトによれば、チームを率いるアルバロ・アルベロア監督は「多くのチャンスを作り、ジローナにはほとんどチャンスを与えなかったことを考えれば、勝利に値する内容だった」と振り返っている。
マドリーは直近の成績が芳しくない。４日に行なわれた前節のマジョルカ戦は１−２で敗れ、７日のチャンピオンズリーグ準々決勝第１レグのバイエルン戦も１−２で黒星を喫した。
そして迎えた今節も勝てず、これで公式戦３戦未勝利だ。指揮官は「どんな相手に対しても勝つためには200％の力が必要だ」と口にし、こう続けた。
「我々は90％の力で勝てるようなチームではないし、安定して結果を出せるわけでもない。だから、たとえ相手より実力が上だとしても、より確実な勝利を望むなら、200％の力を出さなければならない。さもなくば、また同じ失敗を犯してしまう」
チームは次戦、15日にCL準々決勝の第２レグでバイエルンと敵地で相まみえる。アルベロア監督は「すべてのエネルギーを次の試合に注ぎ込まなければならない。確固たる信念を持って、勝ちに行くつもりでドイツに向かう。ピッチ上では全身全霊で戦うつもりだ」と意気込んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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