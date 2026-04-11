なぜ中日は9回に4失点と阪神に逆転負けを食らったのか…浮上する「復帰まもない守護神の状態」「守備堅めのタイミング」
9回から登板した松山が阪神打線につかまった（C）産経新聞社
中日が痛恨の逆転負けを食らった。
中日は4月10日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3−5の逆転負け。再び単独最下位に転落した。
【動画】守護神松山が…前川に適時二塁打を浴びたシーン
先発の柳裕也は6回5安打1失点と好投。救援陣も粘り、2−1と僅差の8回にはダメ押しの1点も入れ、3−1と2点差で9回を迎える。
ここで登場は守護神の松山晋也。しかし先頭の佐藤輝明にいきなり右翼線に二塁打を浴びると続く大山悠輔に中前適時打を許し、あっという間に1点差に詰め寄られる。
その後も二死一、三塁のピンチを招くと、代打で出てきた前川右京に高めに浮いたフォークを右翼線に運ばれる。この打球を右翼を守る尾田剛樹がファンブルともたつく間に、一走も生還。4−3と逆転を許してしまう。さらに二死二塁から続く近本光司にも適時二塁打を浴び、5−3となった場面で交代を告げられた。
3分の2回で4失点KOと苦しい内容となったが左わき腹の筋損傷から開幕1軍は外れ、先に復帰したばかり。これが1軍では復帰2試合目の登板となった。
松山もリハビリ専念後は今月3日のファーム・リーグのオリックス戦含め、これで実戦3試合とまだ調整に時間がかかる可能性もある。今後のパフォーマンスも注視されそうだ。
またこの試合では終盤の守備の乱れも響いた。
8回に代走から出場した尾田は代走としては盗塁も決め、好機拡大に貢献したが、緊迫の9回二死一、三塁の場面では前川の打球を痛恨のファンブルと役目を果たすことはできず。逆転のホームを許す結果となった。
これで開幕戦の逆転負け含め、両リーグ最多となる6度目の逆転負けを喫した。12試合を消化し、その半分で逆転負けとなれば異例のペースともなる。
ブルペンの整備、得点力の強化、守備を固めるなど課題も浮かぶ中、いかに前に進んでいくか。開幕まもないが、踏ん張りどころといえそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]