なぜ中日は9回に4失点と阪神に逆転負けを食らったのか…浮上する「復帰まもない守護神の状態」「守備堅めのタイミング」

9回から登板した松山が阪神打線につかまった（C）産経新聞社

中日が痛恨の逆転負けを食らった。

中日は4月10日に行われた阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）に3−5の逆転負け。再び単独最下位に転落した。

【動画】守護神松山が…前川に適時二塁打を浴びたシーン

先発の柳裕也は6回5安打1失点と好投。救援陣も粘り、2−1と僅差の8回にはダメ押しの1点も入れ、3−1と2点差で9回を迎える。

ここで登場は守護神の松山晋也。しかし先頭の佐藤輝明にいきなり右翼線に二塁打を浴びると続く大山悠輔に中前適時打を許し、あっという間に1点差に詰め寄られる。

その後も二死一、三塁のピンチを招くと、代打で出てきた前川右京に高めに浮いたフォークを右翼線に運ばれる。この打球を右翼を守る尾田剛樹がファンブルともたつく間に、一走も生還。4−3と逆転を許してしまう。さらに二死二塁から続く近本光司にも適時二塁打を浴び、5−3となった場面で交代を告げられた。

3分の2回で4失点KOと苦しい内容となったが左わき腹の筋損傷から開幕1軍は外れ、先に復帰したばかり。これが1軍では復帰2試合目の登板となった。

松山もリハビリ専念後は今月3日のファーム・リーグのオリックス戦含め、これで実戦3試合とまだ調整に時間がかかる可能性もある。今後のパフォーマンスも注視されそうだ。