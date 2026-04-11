「アラフォー息子の成長日記 #471」

第2次韓流ブームを象徴するヒットドラマ「美男＜イケメン＞ですね」(2009年)をきっかけに、"アジアのプリンス"として大ブレイクしたチャン・グンソク。

精力的なアーティスト活動でも知られ、今年4月27日(月)には日本デビュー15周年というアニバーサリーイヤーを迎えるなど、今も多岐に渡る活動でファンを魅了し続けている。そんなチャン・グンソクが出演し"アラフォー世代"となった現在の素顔を曝け出している韓国の人気リアリティ番組が「アラフォー息子の成長日記」だ。

チャン・グンソクが、親友のイ・ホンギ(FTISLAND)、イ・スンギと共に自らの結婚観を明かした「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

独身生活を楽しむアラフォー芸能人の私生活を観察するというこの番組。韓国芸能界でも交友関係が広いことで知られる、現在38歳のグンソクはその常連スターの1人。4月15日(水)にKNTVにて日本初放送される「#471」では、親友のイ・ホンギ(FTISLAND)＆イ・スンギを自身のシークレットアジトへご招待。

これまでも番組で結婚願望を口にしてきたグンソクだが、今回は既婚で愛娘にデレデレのスンギが一緒とあって、今回の話題は自ずとディープな結婚談義に...。

「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

アジトを訪れた2人は、グンソクの自己愛を象徴するかのようなポートレートの大きさにまずびっくり。さらにグンソクが用意した激辛チャンポンやサムギョプサルの串焼きなどの絶品手料理に歓声を上げ、「青春、まさに今！」の掛け声で乾杯し手料理を堪能する。

激辛チャンポンの香りを嗅いだだけでせき込むスンギに爆笑するグンソクだが、当の本人もチャンポンを食べながら汗だくに...。その様子を見て「汗！汗！」と大笑いし合う3人の関係性は見ていて微笑ましく、同世代の親友ならではの空気感も心地いい。

「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

やがて、かつては"国民の弟"と呼ばれ今では良き夫、良き父となったスンギが、21ヶ月の娘について、「今日も(幼稚園に)送り迎えして。妻と一緒に送り迎えするんだけど、すごく幸せなんだよ」と語り始めたのをきっかけに、独身2人の結婚願望に話題が移っていく。

「結婚はおすすめする？しない？」というグンソクの質問には、「100％おすすめ」と断言したスンギ。「この間、聞いた時と違うけど？」とツッコミを入れて笑わせながらも、グンソクは「早く結婚したい、早く子どもを持ちたいっていう気持ちは昔からずっとある」と、結婚願望を赤裸々に打ち明ける。

「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

実際グンソクは、過去にも「アラフォー息子の成長日記」で何度か結婚願望を打ち明けてきた。特に、ホンギやSUPER JUNIORのヒチョルとの仲の良さは有名で、番組に一緒に出演したことも。

「自己愛が強い人は結婚願望を持つのが遅いと思うけど、僕、ヒチョルさん、グンソク兄さんはみんな自己愛が強いのにヒチョル兄さんは結婚願望ないじゃない？グンソク兄さんも自己愛が強いのに、結婚したい理由は何なの？」とストレートな質問を投げかけたのは、同じく独身のホンギ。そんな親友からの真っ直ぐな問いかけに、グンソクが"家族を持つ"ことへの率直な思いを明かしていく。

「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

その後は、グンソクがスンギに「妻と子どものいる1日のルーティン」について質問攻め。結婚願望がないはずのホンギもスンギの話には興味津々。さらに話は弾んでそれぞれの恋愛シーンでの鉄板ソングの話から、その場で3人による即興カラオケ大会へと発展する。

「アラフォー息子の成長日記 #471」 (C)SBS

グンソクとホンギがFTISLANDのデビュー曲「恋煩い(サランアリ)」をデュエットし、スンギが「Wild Flower」(パク・ヒョシン)を熱唱するなど、それぞれアーティストとして活動する3人の超贅沢なカラオケ合戦も見ごたえたっぷり。気の置けない親友同士がプライベートトークに花を咲かせ、カラオケにノリまくる...そんな3人の貴重なオフショットが満載で、ファンには堪らないリアルバラエティの必見回と言えそうだ。

文＝酒寄美智子

放送情報

アラフォー息子の成長日記 #471＜チャン・グンソク他 出演回＞

放送日時：2026年4月15日(水)23:50〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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