◆米大リーグ パドレス―ロッキーズ（１０日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１０日（同１１日）、敵地・パドレス戦に先発し、６回２失点で降板し、今季２勝目はならなかった。

初回。１番ロレアノに三塁内野安打を許したが、２番タティスを右飛。暴投で走者を二塁に背負ったが、３番メリルをスイーパーで空振り三振。４番マチャドはカーブで満足にスイングさせず、止めたバットが当たって投ゴロに仕留めた。

強力パドレス打線を相手に、今季３度目の先発。２回を３者凡退とした３回は先頭のカンプサノにエンタイトル二塁打を打たれ、その後２死三塁でタティスとの対戦を迎えたが、右飛に打ち取った。主軸と２巡目の対戦となった４回は３者凡退。援護を待ちながら迎えた５回、先頭のシーツに右中間へ先制１号ソロを被弾。１死無走者からカンプサノにも左越え１号ソロを許し、２点を奪われた。

６回も続投しタティス、メリル、マチャドの上位を３者凡退としたところで降板した。６回４安打２失点３奪三振で、防御率は２・１６となった。前回登板に続くクオリティースタート（６回以上、自責３以下）を記録した。

今季からロッキーズに加入した菅野は、新天地初先発となった先月３０日（同３１日）の敵地・ブルージェイズ戦で４回２／３を投げ、２安打４奪三振２四球１失点の好投も勝ち負けつかず。巨人時代にチームメートだった岡本和真内野手との対戦は２度で１打席目は空振り三振、２打席目は四球だった。続く２戦目で本拠地初登板となった５日（同６日）・フィリーズ戦は６回４安打１四球５奪三振でソロ本塁打による１失点にまとめるクオリティースタートをマークし、今季初勝利を挙げた。