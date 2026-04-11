【漢字クイズ】「購う」はなんて読む？間違えたくない常識漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「購う」はなんて読む？ 「購」は購入や購買のように、コウと読むことが多い漢字です。 使用頻度が高いため、日常生活でよく見かけますよね。 「購」を「購う」と訓読みした場合、なんと読むかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「あがなう」でした！ 「購う」は、代償を払ってなにかを得ることを意味します。「買う」や「購入」などが類語です。 「あがなう」は室町時代後期に用いられるようになった読み方で、古くは「あがう」と読んでいたのだそう。 「購う」の同音異義語には「贖う」があります。「贖う」は、代償を払って罪をつぐなうことを意味する言葉。 「購う」と「贖う」は異なる意味を持つように思えますが、目的のために代償を払うという点が共通しています。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部