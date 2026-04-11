女優の新木優子（３２）が１１日、俳優の中島裕翔（３２）との結婚を発表した。新木は主演やヒロインで話題作に続々と出演し、人気女優の地位を確立。２０２６年に入り、実力派女優の結婚が続いている。

新木は所属事務所の公式サイトを通じて結婚を報告。「１０歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、 自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と心境を記した。

スカウトをきっかけに、２００８年に映画初出演・初主演作「錨（いかり）を投げろ」で女優デビュー。１９年「モトカレマニア」で地上波ドラマ初主演。その後もテレビ朝日系「六本木クラス」（２２年）、「単身花日」（２３年）ではヒロインを演じ、日本テレビ系「良いこと悪いこと」（２５年）では間宮祥太朗とダブル主演。高い演技力だけでなく、ファッション誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルを８年間務め、２１年にはベストジーニストを初受賞するなど、抜群のビジュアルで同性のファンも多い。

２０２６年に入り、人気女優の結婚が相次いでいる。元旦には長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を電撃発表。同じ１月１日には南沢奈央もタップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

同じ１月には伊藤歩が俳優の細谷祐介との結婚を発表。２月には、新木と「六本木クラス」で共演した元欅坂４６の平手友梨奈が俳優の神尾楓珠と電撃婚。３月に入ると、満島ひかりがモデル・浅野啓介との再婚と妊娠を公表。また女優として台頭している元ＡＫＢ４８の篠田麻里子も３月に再婚を発表した。

◆新木 優子（あらき・ゆうこ）１９９３年１２月１５日生まれ。３２歳。東京都出身。スカウトをきっかけに、０８年、映画初出演・初主演作「錨（いかり）を投げろ」で女優デビュー。１９年、「モトカレマニア」で地上波ドラマ初主演。ファッション誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルを８年間務め、２１年にはベストジーニストを初受賞。２０年からＤＩＯＲのジャパンアンバサダー。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入。同１１月にＣＤデビュー。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年「ＷＩＬＤ」で舞台初主演。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」受賞。２５年８月２８日、グループを卒業。