フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。産休入りした同局の三上真奈アナウンサー（37）らとのショットを公開した。

「産休に入る三上さん、そして金曜日一緒の小山内さんと」とつづり、レギュラー出演する「ノンストップ！」のスタジオでの三上アナ、小山内鈴奈アナウンサーとのスリーショットをアップした。

三上アナはこの日の「ノンストップ！」で産休入りを報告しており、「三上さんが大切にしてきた#ノンストップ！来週からしっかりと守っていきます！！」と記した。

「みかみちゃん これからしばらくは自分と赤ちゃんのため ゆっくりとした時間を過ごしてね 今しかない時間を大切に…」と先輩ママとしてメッセージを送った。

この投稿に、三上アナも「みおさんありがとうございます いつかみおさんのような母になりたいです…(絶対になれない)」とコメント。

三上アナは2021年1月、30代の会社員との結婚を報告。今年2月にインスタグラムで「この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を発表していた。