【略歴】中島裕翔、新木優子と結婚 Hey! Say! JUMPの元メンバー 俳優・モデル…ジャンル問わない活動で魅了
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）が4月11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表。ここでは中島の略歴をまとめる。
【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
中島は1993年8月10日生まれ、東京都出身。2004年に事務所に入所し、ジュニア内ユニットのJ.J. ExpressやTap Kidsなどのメンバーとして活動。その後、2007年に期間限定ユニットのHey! Say! 7のメンバーに選ばれ、同年9月にHey! Say! JUMPが結成。メンバーとしてCDデビューを果たした。2025年8月にグループを卒業し、俳優活動に専念することを伝えた。
Hey! Say! JUMPと並行して、2014年にはドラマ「水球ヤンキース」（フジテレビ）で連続ドラマ単独初主演、2016年には映画「ピンクとグレー」で映画初主演、2019年には舞台「WILD」で舞台初主演を務めた。その後も、ドラマ「刑事バレリーノ」（日本テレビ）、「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」（フジテレビ）や「純愛ディソナンス」（フジテレビ）、映画「＃マンホール」など、数々の作品に出演し、自然な演技力が評価されている。2025年にはドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」（関西テレビ）、「ゴールドサンセット」（WOWOW）、映画「366日」、舞台「みんな鳥になって」とフィールドを問わず、出演作が多数ある。新木とは、映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）で恋人役で初共演。その後もフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）などで共演を重ねていた。
また、180cmの高身長を活かしファッションモデルとしても活躍しており、2012年から雑誌「FINEBOYS」（日之出出版）、2017年からは雑誌「メンズノンノ」（集英社）のレギュラーモデルを長年務めた。「ベストジーニスト」では3年連続で一般選出部門の1位を獲得し、殿堂入りを果たす。2023年にベルリン国際映画祭に出席した際には英語でスピーチを行うなど、海外活動を視野に英語勉強にも力を入れており、音楽、俳優、モデルと多岐にわたる分野で活躍し、幅広い層から支持を集めている。
中島と新木は同日、それぞれの所属事務所を通じて、結婚を発表した。（modelpress編集部）
【略歴】中島裕翔、Hey! Say! JUMPの元メンバー 俳優・モデル…ジャンル問わない活動で魅了
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【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
◆中島裕翔、2025年8月までHey! Say! JUMPのメンバーとして活動
中島は1993年8月10日生まれ、東京都出身。2004年に事務所に入所し、ジュニア内ユニットのJ.J. ExpressやTap Kidsなどのメンバーとして活動。その後、2007年に期間限定ユニットのHey! Say! 7のメンバーに選ばれ、同年9月にHey! Say! JUMPが結成。メンバーとしてCDデビューを果たした。2025年8月にグループを卒業し、俳優活動に専念することを伝えた。
◆中島裕翔、ジャンル問わない俳優活動
Hey! Say! JUMPと並行して、2014年にはドラマ「水球ヤンキース」（フジテレビ）で連続ドラマ単独初主演、2016年には映画「ピンクとグレー」で映画初主演、2019年には舞台「WILD」で舞台初主演を務めた。その後も、ドラマ「刑事バレリーノ」（日本テレビ）、「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」（フジテレビ）や「純愛ディソナンス」（フジテレビ）、映画「＃マンホール」など、数々の作品に出演し、自然な演技力が評価されている。2025年にはドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」（関西テレビ）、「ゴールドサンセット」（WOWOW）、映画「366日」、舞台「みんな鳥になって」とフィールドを問わず、出演作が多数ある。新木とは、映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017年）で恋人役で初共演。その後もフジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）などで共演を重ねていた。
◆中島裕翔、高身長活かしたモデル活動も
また、180cmの高身長を活かしファッションモデルとしても活躍しており、2012年から雑誌「FINEBOYS」（日之出出版）、2017年からは雑誌「メンズノンノ」（集英社）のレギュラーモデルを長年務めた。「ベストジーニスト」では3年連続で一般選出部門の1位を獲得し、殿堂入りを果たす。2023年にベルリン国際映画祭に出席した際には英語でスピーチを行うなど、海外活動を視野に英語勉強にも力を入れており、音楽、俳優、モデルと多岐にわたる分野で活躍し、幅広い層から支持を集めている。
◆中島裕翔＆新木優子、結婚発表
中島と新木は同日、それぞれの所属事務所を通じて、結婚を発表した。（modelpress編集部）
【略歴】中島裕翔、Hey! Say! JUMPの元メンバー 俳優・モデル…ジャンル問わない活動で魅了
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