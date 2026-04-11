【略歴】結婚発表の新木優子「ゼクシィ」CMガールで注目の的に モデル・女優・声優…インスタフォロワー490万人超のカリスマ
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の新木優子（32）が4月11日、俳優の中島裕翔（32）との結婚を発表。ここでは、ここでは新木のこれまでの活動をまとめる。
【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
新木は、1993年12月15日生まれ、東京都出身。スカウトをきっかけに2008年にデビュー。2015年に結婚情報誌「ゼクシィ」（リクルート）の8代目CMガールに選ばれ、 注目を集める。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務め、2021年にはベストジーニストを初受賞。2020年よりDIORのジャパンアンバサダーを務めている。
モデル業のほか、女優としても活躍。「コード・ブルー」シリーズ、「トドメの接吻」（2018）、「ボクの殺意が恋をした」（2021）、「六本木クラス」（2022）、「単身花日」（2023）、「キングダム 大将軍の帰還」（2024）などの数々の話題作に出演。2019年には「トイ・ストーリー4」の日本語吹き替えでギャビー・ギャビー役を務めるなど、活躍は多岐にわたる。Instagram公式アカウントフォロワー数は490万人を超え、幅広い世代から支持を集めている。
新木は、所属するスターダストプロモーションを通して、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と報告。「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と直筆署名を添えて記した。
また、中島も所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とし「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
なお、2人は映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017）で初共演。その後も「SUITS／スーツ」シリーズ（2018／2020年）で再共演していた。（modelpress編集部）
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【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
◆新木優子、2008年にデビュー
新木は、1993年12月15日生まれ、東京都出身。スカウトをきっかけに2008年にデビュー。2015年に結婚情報誌「ゼクシィ」（リクルート）の8代目CMガールに選ばれ、 注目を集める。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務め、2021年にはベストジーニストを初受賞。2020年よりDIORのジャパンアンバサダーを務めている。
◆新木優子、モデル・女優・声優…幅広く活躍
モデル業のほか、女優としても活躍。「コード・ブルー」シリーズ、「トドメの接吻」（2018）、「ボクの殺意が恋をした」（2021）、「六本木クラス」（2022）、「単身花日」（2023）、「キングダム 大将軍の帰還」（2024）などの数々の話題作に出演。2019年には「トイ・ストーリー4」の日本語吹き替えでギャビー・ギャビー役を務めるなど、活躍は多岐にわたる。Instagram公式アカウントフォロワー数は490万人を超え、幅広い世代から支持を集めている。
◆中島裕翔＆新木優子が結婚
新木は、所属するスターダストプロモーションを通して、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と報告。「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と直筆署名を添えて記した。
また、中島も所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTを通じて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とし「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
なお、2人は映画「僕らのごはんは明日で待ってる」（2017）で初共演。その後も「SUITS／スーツ」シリーズ（2018／2020年）で再共演していた。（modelpress編集部）
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