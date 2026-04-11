◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う３回１死走者なしの２打席目は、二ゴロに倒れて１０打席連続安打なしとなった。

レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡目（全体３位）でレンジャーズに指名された身長１９６センチの右腕だ。今季は４日（同５日）の本拠地・レッズ戦で先発したが、５回６安打２失点。大谷は初対戦だった。

初回先頭の１打席目は、カウント２―２から低めのシンカーを振らされて空振り三振。２回にマンシーの２号ソロで先取点を奪ったが、３回には元ドジャースのシーガーに３ランを浴びて逆転された。２点を追う３回１死走者なしの２打席目は二ゴロに倒れた。

３試合ぶりで、今季の本拠地初アーチとなる４号、日本人新記録となる４４試合連続出塁を狙う一戦。３〜８日（同４〜９日）の敵地でのナショナルズ、ブルージェイズの６連戦では２７打数９安打の打率３割３分３厘、３本塁打、８打点と調子は上向きだった。大谷は「徐々に上がってきているかなという段階」と言いながらも、勢いに乗ってきた。

この日はドジャースタジアムの来場者先着５万４０００人に大谷のボブルヘッド人形が配布された一戦。ドジャース移籍後、大谷のボブルヘッドデーは７度目で、これまで配布日には、デコピン始球式、先頭弾、サヨナラ弾、２打席連続弾、２年ぶり白星など、圧巻の活躍を見せてきた。