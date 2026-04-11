■これまでのあらすじ

帰りの遅い夫が女性と腕を組んで歩いていた。同僚がその写真を送ってくれたことで、妻はこれまで抱いてきた夫への違和感を猜疑心へと変えていく。そんな妻のSNSに突然リアクションしてきた謎の女性。何か確証になるものはないかと探ってみると…。



数日前に夫のポケットから落ちたイヤリング…。あれは夫が彼女にプレゼントしたものだったのです。彼女のSNSを見ていくと、ふたりの関係が始まったのは、どうやら半年ほど前の様子。思えば、夫の帰りが遅くなったのもそのころからでした。

彼女は夫との匂わせ写真をたくさん投稿していました。夫は娘をほったらかしにして何をしているの…！さらに、SNSには明らかに私に向けて、彼女からのメッセージが多数。夫との関係を私にわからせようとしている？10分前には夫とのツーショットの写真まで投稿していて…。今、一緒にいるって…ことだよね。ほどなくして帰ってきた夫のワイシャツには口紅がついていました。今すぐ夫を問い詰めたい気持ちもありましたが、娘のために…まずは証拠を集めることにしたのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)