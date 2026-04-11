【まさかの無料】人気料理家・長谷川あかりさんのレシピカード、書店で配布中。

自身のSNSでアップしているレシピ投稿が話題を呼び、レシピ本は緊急重版になるなど、いま大人気の料理家・長谷川あかりさん。

2026年4月10日現在、様々な書店で、昨年3月に発売されたレシピブック「わたしが整う、ご自愛ごはん 仕事終わりでもサッと作れて、じんわり美味しいレシピ30days」に登場するレシピのカードを無料で配布しています。

とっておきのレシピがミニサイズに

「わたしが整う、ご自愛ごはん 仕事終わりでもサッと作れてじんわり美味しいレシピ30days」は、ファッション誌「BAILA（バイラ）」と公式ウェブ「＠BAILA」で連載の人気メニューに新規レシピを加えたレシピブック。

初心者から上級者まで役立つ、実用的な全68のレシピの中から、「鶏とズッキーニの炊き込みごはん」（2人分）のレシピをカードにして配布しています。

表紙の鮮やかなレッドを基調としたデザインで、分かりやすくコンパクトなサイズ感。冷蔵庫や壁に貼って使えます。

便利なレシピカードは、なんと無料。ポップには「ご自由にお取りください」と表記されているので、誰でも自由に持ち帰ることができます。

4月10日現在、Xを見てみると、青山ブックセンター本店やブックTOWN角田店などの書店で配布を行っています。

近くの書店で見かけたらゲットしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）