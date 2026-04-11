びっくりドンキーの「北海道ミニソフト」が今だけ190円に！100円引きで味わえるのは4月29日まで。

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年4月8日から29日までの期間限定で、『北海道ミニソフト』『北海道ミニソフト（イチゴソース）』『北海道ミニソフト（チョコソース）』の3種類を、通常290円のところ190円で販売しています。

イチゴソース＆チョコソースも対象

びっくりドンキーの『北海道ミニソフト』は、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用していて、濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感が特徴です。

そんなこだわりのソフトクリームを、4月8日から29日までの期間中は特別価格で楽しむことができます。

対象となるのは3種類。

・北海道ミニソフト

・北海道ミニソフト（イチゴソース）

・北海道ミニソフト（チョコソース）

いずれも通常価格290円のところ、100円引きの190円に。

午前10時から全時間帯で実施しています。

一部店舗では取扱いがない場合があります。また、適用されるのは『北海道ミニソフト』を単品で注文した場合のみです。

東京バーゲンマニア編集部