「幸せってこういうことだよね」 談笑する家族の真ん中でコーギーが見せた表情に「尊すぎて言葉が出ない」「優しい世界」
【写真を見る】「来世はこのワンコになりたい」家族みんなに撫でられるワンコの表情に注目
家族全員から撫でられて満足げな表情を浮かべるワンコの写真が、Xで大きな反響を呼びました。あまりにも幸せそうなその姿に癒やされる人が続出し、7万件以上の「いいね」を獲得しています。
話題になったのは、Xユーザー ももぽい（@momopoi）さんの投稿です。
「家族一同から撫でられる犬」
ラッキーちゃんは、目をとろんと細めて「もう最高……」とでも言いたげなうっとり顔。家族のぬくもりをたっぷり受けて、心の底からリラックスしている様子が伝わってきます。
この投稿に対し、コメント欄には「めっちゃ幸せな空間」「来世はこのワンコになりたい」「幸せってこういうことだよね」「尊い」など、温かい声が多数寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主のももぽいさんに、この写真についてお話を伺いました。
今回の反響について聞くと、「幸せそうとか、かわいいというリアクションが多くて嬉しかったです」とのこと。
ところで、なぜ家族全員で撫でることになったのでしょうか。
ももぽいさん「家族で談笑していたら、ラッキーが真ん中にやってきたんです。それでみんなで撫でました」
特別なイベントがあったわけではなく、家族の輪に自分から入ってきたラッキーちゃん。その自然さが、この写真の温かさをさらに際立たせています。
撫でられているときのラッキーちゃんのリアクションを聞くと、「うっとりしていました」。写真に写っていた表情そのままだったようです。
ちなみに、ラッキーちゃんの手触りはふわふわで、家族全員撫でるのが大好きとのこと。写真からもその気持ちよさそうな毛並みが伝わってきます。
■人見知りだけど優しいラッキーちゃん
ラッキーちゃんの性格について聞くと、「人見知りだけど優しい」だそうです。
家族の前ではあんなにリラックスした表情を見せてくれるラッキーちゃんですが、実は知らない人の前では少し緊張してしまうタイプなのだとか。だからこそ、家族に囲まれているときのあのとろけるような表情は、心を許した人たちの前だけで見せる特別な顔なのかもしれません。
ラッキーちゃんとお子さんたちの関係性についても伺いました。
ももぽいさん「娘たちが生まれた時からいるので、いて当たり前の存在という感じです」
生まれたときからそばにいる存在。娘さんたちにとってラッキーちゃんは、ペットというよりも、物心ついたときから一緒にいる家族そのものなのでしょう。写真でみんなが自然にラッキーちゃんに手を伸ばしていたのも、きっとそんな日常の延長線上にある光景なのだと思います。
■ラッキーちゃんはいつだって家族と一緒！
ももぽいさんのXアカウントには、ラッキーちゃんとご家族の様子もたくさん投稿されています。
「ピクニック日和」という投稿では、家族みんなで公園にピクニックへ出かけた様子が。ここでもラッキーちゃんは目を細めて、嬉しそうに微笑んでいます。家族と一緒にいるときのラッキーちゃんは、いつも幸せそうな表情ですね。
「ふわふわな犬で暖をとろう！」という投稿では、お子さん2人がラッキーちゃんをぎゅっと抱きしめている姿が写っていました。2人の間にすっぽり収まったラッキーちゃんは、まんざらでもない表情。ふわふわの毛並みに包まれて、暖をとっているのは娘さんたちのほうですが、抱きしめられているラッキーちゃんも満足そうです。
そして「祝いの席」という投稿では、お子さんのお誕生日をお祝いしている場面が。壁に飾られたハッピーバースデーの飾りの前に、お子さん2人とラッキーちゃんが並んで写っています。テーブルにはお誕生日プレートが乗ったケーキが。……と、よく見るとラッキーちゃんの目がギョロッ。ケーキをしっかりロックオンしているような表情がなんともおかしいです。
実はこの「目がギョロッ」な表情、以前Xで大きな話題になったことがあります。
お父さんがフランスで買ってきてくれたマカロンを見たときの"ナイスリアクション"が31万いいねを獲得。ももぽいさん曰く、テンションが上がると見せる表情なのだそうです。
マカロンを前にした驚きの表情も、家族に撫でられているときのうっとり顔も、ラッキーちゃんの表情はいつも見る人を幸せな気持ちにしてくれます。
そんなラッキーちゃんのかわいい日常は、ももぽい（@momopoi）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香