豊胸手術後は「マンモグラフィ」を受けられない？シリコンや脂肪注入後の乳がん検診【医師解説】

乳がんの早期発見に欠かせない「マンモグラフィ検査」。「豊胸手術をしていたら受けられないのでは？」 と不安に思う人もいると思いますが、実際はどうなのでしょうか。今回は「登戸ブレストケアクリニック」の土屋先生に、マンモグラフィ検査について解説していただきました。

監修医師：

土屋 聖子（登戸ブレストケアクリニック）

琉球大学医学部医学科卒業。その後、聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科、那覇西クリニック乳腺科、HAKUブレストケアクリニックなどで乳腺診療の経験を積む。2024年、神奈川県川崎市に「登戸ブレストケアクリニック」を開院。医学博士。⽇本外科学会外科専⾨医、⽇本乳癌学会乳腺専⾨医、検診マンモグラフィ読影認定医、乳がん検診超音波実施・判定医。

編集部

まず、マンモグラフィ検査について教えてください。

土屋先生

乳房を板で圧迫し、X線で乳腺の状態を確認する検査です。乳がんによる死亡率の減少効果があり、特に40歳以上の女性に推奨されています。「圧迫がつらい」という印象を持つ人もいるかもしれませんが、圧迫自体は数秒間で終わります。乳房を圧迫して平らにすることで、放射線の被曝を極力減らすことができる安全な検査です。

編集部

シリコンバッグや脂肪注入などの豊胸手術をしていても、マンモグラフィ検査を受けることができるのでしょうか？

土屋先生

施設や状況によって異なりますし、術式や挿入部位によっても変わるため、一概に「受けられる」とも「受けられない」とも言えません。検査を受ける際は、必ず前もって医師や看護師、検査技師などに伝えるようにしてください。適切な撮影法の選択や画像の正確な読影に欠かせない大切な情報です。

編集部

シリコンバッグによる豊胸術後のケースについて教えてください。

土屋先生

シリコンバッグのようなインプラント（人工乳房）の場合、検査時の圧迫により破損するリスクがあります。正しい撮影法を用いればバッグが破損するリスクは低いと言われていますが、可能性はゼロではありません。さらに、シリコンバッグも経年劣化していくので、経過が長い人の方が破損のリスクは高くなります。これらを踏まえ、日本乳がん検診精度管理中央機構は、シリコンバッグによる豊胸術後の検診目的でのマンモグラフィ検査を「推奨しない」としています。ただし、症状があって検査が必要とみなされた場合、細心の注意を払って検査することはあります。その際には「Implant Diplacement View（インプラントディプレースメントビュー）」という撮影方法をおこないます。

編集部

脂肪注入のマンモグラフィ検査で注意する点はありますか？

土屋先生

撮影時、圧迫により注入物が移動してしまうことがあるので、基本的には患者さんの納得と同意が必要になります。また、脂肪注入後はしこり（脂肪壊死）や石灰化が起こることもあり、病変の評価が難しくなるため、読影に注意が必要です。判断には専門的な知識が必要なので、乳腺専門医が在籍する施設で検査を受けることをおすすめします。多くの場合、超音波検査なども併用されます。

※この記事はメディカルドックにて＜マンモグラフィ検査は豊胸手術をしたら受けられない? 検査の流れや注意点も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。