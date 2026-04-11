誤嚥性肺炎の予兆を見逃さない！―家族や介護者のための観察ポイント

誤嚥性肺炎の予防には、日常的な観察が欠かせません。特に家族や介護者の気づきが早期対応につながります。本章では、食事中の姿勢や食べ方、声や咳の変化など、具体的にチェックすべきポイントを紹介し、日常生活の中で無理なく実践できる観察のコツを解説します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

予兆を見逃さないための観察ポイント―家族や介護者ができること

誤嚥性肺炎の予兆を早期に発見するためには、日常生活の中での細やかな観察が欠かせません。家族や介護者が注目すべきポイントを具体的に整理します。

食事場面での観察項目

食事の際には、まず姿勢を確認しましょう。背もたれに寄りかかりすぎていたり、首が後ろに反っていたりする姿勢は誤嚥を招きやすくなります。適切な姿勢は、背筋を伸ばし、顎をやや引いた状態です。椅子に座る場合は、足がしっかりと床につき、膝と股関節が90度程度に曲がる高さが理想的です。

食事のペースや一口量も重要な観察ポイントです。以前よりもゆっくり食べるようになった、一口が小さくなった、逆に急いで飲み込むようになったといった変化は、嚥下の不安や焦りを反映している可能性があります。口の中に食べ物をため込む、片側だけでかむ、飲み込む前に次の食べ物を口に入れるといった行動も注意が必要です。

飲み物の種類によるむせの違いも観察しましょう。水やお茶などのさらさらした液体でむせやすい場合は、嚥下のタイミングが合っていないサインです。一方で、ご飯やパンなどの固形物で詰まる感じがある場合は、咀嚼（そしゃく）や食塊形成（食べ物を口の中で噛み砕き、唾液と混ぜて飲み込みやすい塊にすること）の問題が考えられます。

生活全般での観察のコツ

食事以外の場面では、声の変化に耳を傾けることが大切です。会話の際に声がかすれていないか、鼻声になっていないか、声量が小さくなっていないかを確認します。また、話す際に息継ぎの回数が増えたり、長い文章を話すのが難しくなったりしていないかも観察ポイントです。

夜間や早朝のせきに注目することも重要です。就寝中にせき込む頻度が増えた、明け方に痰が絡んだせきをするようになったという変化は、唾液の誤嚥を示唆します。枕を高くすると楽になる、横向きに寝るとせきが減るといった姿勢による違いがある場合も、誤嚥のリスクが高まっているサインといえます。

口腔内の観察も忘れてはなりません。口の中が乾燥していないか、舌に白い苔のようなものが付着していないか、食べ物のカスが残っていないかを確認します。口臭が強くなることも、口腔内の細菌が増えているサインです。定期的な口腔ケアの実施状況や、入れ歯の適合状態も確認しておきましょう。

まとめ

誤嚥性肺炎は、早期発見と適切な対処により予防できる疾患です。日常生活での小さな変化に気づき、専門家のサポートを受けながら嚥下機能を維持していくことが、健やかな生活を送るための鍵となります。食事は生活の楽しみの一つでもありますので、安全においしく食べられる工夫を続けていきましょう。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な評価と指導を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査」

日本呼吸器学会「誤嚥性肺炎」

日本摂食嚥下リハビリテーション学会「摂食・嚥下障害の評価（簡易版）」