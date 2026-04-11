飲み会で泥酔「気が付くと店長が…」バイト先で性被害訴えも“嫌疑なし”に絶望　19歳女性が突然この世を去る　店長は「合意あった」と否定【韓国】

韓国でアルバイト先の店長から性暴行を受けたとして告訴状を出した10代の女性が、警察による事件の嫌疑なし処分を受け入れられないとする異議申し立て書を作成した後、自らこの世を去る事件が発生した。

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4月10日、警察などによると、昨年12月28日午後2時ごろ、京畿道安山市檀園区（キョンギド・アンサンシ・タヌォング）にある飲食店のアルバイト店員だった女性A氏（19）が、店長の40代男性B氏を準強かんの容疑で告訴した。

A氏は28日未明、店の営業を終えた後の打ち上げで、B氏が意識を失っていた自分と同意なく性関係を持ったと主張していた。

A氏は当日に行われた警察の取り調べで、「酒を飲んで記憶を失っていたが、気がつくとB氏が性行為をしていた。驚いて同氏を突き飛ばし、外へ飛び出した」という趣旨の供述をした。取り調べ当時、A氏の血中アルコール濃度は飲酒運転における免許取消基準（0.08％）を上回る0.085％に達していたという。

ただ、警察は店内の防犯カメラ（CCTV）映像や、被告訴人であるB氏および同席者たちの供述などに基づき、A氏が抵抗不可能な状態で性暴行を受けたと判断するのは難しいと結論づけた。

事案の発生前後において、△A氏とB氏が笑いながら会話をして店内を行き来していた点、△別れ際に見送りをしていた点、△同席者たちとの酒席で何度もスキンシップをしていた場面などが防犯カメラに捉えられていた点などを総合して下した結論である、というのが警察の説明だ。B氏も「合意の上での性関係だった」と容疑を否認しているとされている。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

結局、警察がこの事件を不送致とする決定を下すと、A氏は今年2月に突然この世を去った。不送致の通知書を受け取ってからわずか3日後のことだった。

A氏の携帯電話からは、「（捜査結果を）受け入れられない。同意の意思を示したことは一度もない。事件後の精神的なショックが大きい」といった内容が綴られた異議申し立て書が発見された。

警察は、A氏が異議申し立てを行ったものと見なしてこれを受理した。これにより、事件は自動的に検察へと送致された。

その後、警察は検察からの補完捜査要求に従って追加捜査を行い、その結果を検察に通知した。ただし、「B氏の容疑を認めない」という従来の捜査結論は変わらなかった。

しかし一部では、この事件に対する警察の被害者調査が十分であったのか、また、性犯罪の被害を訴えるA氏が納得できるよう、不送致決定の根拠や経緯を詳細に説明したのかといった点に疑問を呈する声が上がっている。

A氏の遺族側も、警察の捜査が不十分であったとして反発しているという。

（記事提供＝時事ジャーナル）

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