鹿島が違反行為のサポ２名を特定。敵地の“立ち入り禁止エリア侵入”でホームゲーム２試合の入場禁止処分に
鹿島アントラーズは４月11日、同４日にケーズデンキスタジアム水戸で行なわれたJ１百年構想リーグ、地域リーグラウンドEAST第９節の水戸ホーリーホック戦において、サポーターによる違反行為があったとして、該当者２名への処分を決定したと発表した。
クラブの発表によると、試合終了後に鹿島サポーターが立ち入り禁止エリアへ侵入し、会場運営を妨げる行為があったという。本行為はJリーグ試合運営管理規定に違反するものだ。
鹿島は該当者としてサポーター２名を特定。本人たちへ事情聴取を行なったところ、違反行為を認めたため、処分を下すに至った。
処分内容は、４月５日以降に開催される鹿島アントラーズのホームゲーム２試合の入場禁止。この入場禁止期間中に開催されるアウェーゲームも含まれる。
今回の違反行為を受け、クラブはセキュリティ体制の強化や観戦ルールの周知を徹底していくとしている。
クラブは、「今回の違反行為を受け、クラブとして、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブの発表によると、試合終了後に鹿島サポーターが立ち入り禁止エリアへ侵入し、会場運営を妨げる行為があったという。本行為はJリーグ試合運営管理規定に違反するものだ。
処分内容は、４月５日以降に開催される鹿島アントラーズのホームゲーム２試合の入場禁止。この入場禁止期間中に開催されるアウェーゲームも含まれる。
今回の違反行為を受け、クラブはセキュリティ体制の強化や観戦ルールの周知を徹底していくとしている。
クラブは、「今回の違反行為を受け、クラブとして、セキュリティ体制強化や観戦ルールの周知を徹底してまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦における禁止行為について今一度ご確認いただき、ルールを順守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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