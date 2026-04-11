鹿島が違反行為のサポ２名を特定。敵地の“立ち入り禁止エリア侵入”でホームゲーム２試合の入場禁止処分に

鹿島が違反行為のサポ２名を特定。敵地の“立ち入り禁止エリア侵入”でホームゲーム２試合の入場禁止処分に