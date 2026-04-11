日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは、SixTONESの京本大我の白スーツ写真を投稿した。

【写真】京本大我のスタイル際立つ、白いスーツの“怪盗キッド”コスチュームの着こなし

■京本大我の白スーツ姿に「キッド様」の声

日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは「番宣情報」として、同ドラマのキャストであるSixTONESの京本が、4月11日(土)よる10:00から放送の『THEマントルトーク』に出演することを報告。収録時に撮影したと思しきワンショットを公開した。

写真の京本は、白いスーツに白いハット姿で登場。インナーにはブルーのシャツとピンクのネクタイという、『名探偵コナン』に登場するキャラクター、怪盗キッドのコスチュームそのもの。背景には大きなコナンが映し出され、その前に立った京本は、両手をパンツのポケットに入れ、微笑むようにキメポーズで写っている。

テキストでは、「京本大我さん出演！」と綴り、「名探偵コナンを世界一熱く語り尽くす！アニメ制作陣が名シーン裏側を初告白!?まさかの秘（＝マル秘）ゲストに京本さん熱狂！」と紹介した。

この写真には「スタイル良すぎる」「京本キッド様かっこよすぎる」「天才的に似合っている」「ハートが盗まれる」などの声が相次いで寄せられた他、大の“コナン”好きとしても知られる京本だけに、「好きが仕事に繋がっていてすごい」「最上級のオタク」との声も見られた。

■写真：京本大我が白スーツ姿で“怪盗キッド”に