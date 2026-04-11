台湾メディアの中時新聞網は7日、日本旅行で駅を出た直後に見知らぬ男性に声を掛けられたとの投稿が、台湾のSNS上で話題になっていると伝えた。

記事によると、台湾の掲示板PTTで、日本旅行をしたというある男性が「駅を出て観光地へ向かおうとしたところ、きちんとした身なりの男性から声を掛けられた。自分は日本語が話せないと英語で伝えると、その男性は『ありがとう』と言って離れ、同行していた他の2人と共に別の人に声を掛けに行った」と説明した。

男性は「これまでにも渋谷で外見の良い女性に声を掛けるグループを見たことはあったが、このように駅で声を掛けられるのはとても新鮮な体験だった」とし、「同じような経験をした人はいますか？彼らの目的がとても気になるのだけど」と問い掛けた。

これについて、他のユーザーからは「客引きだろう」「自分の場合、日本で声を掛けられたうち半分は宗教の勧誘、残りは客引きだった」「客引きだよ。秋葉原駅の出口で遭遇したことがある。さっさと離れればいい」「大阪であった。無視すればいい。たいていは客引きで、店の前で声を掛けてくる場合もある」「積極的に客引きしてくるところは大体ハズレ。飲食店でもバーでも他のサービスでも同じ」といった声が上がった。

また、「個人的には駅で呼び止められた場合、ほとんどが道を聞いてくるか、乗り換えについての質問だった」「スリが声を掛けてくる場合もあるので注意」「アンケート調査だったこともあるが、その場合は名札などの身分証を持っている」「客引きのほかに、夜の業界の勧誘のケースも少なくない」といったコメントも寄せられていたという。（翻訳・編集/北田）