戸田恵梨香、『リブート』の撮影で“初めての経験”していた「一つのドラマで…」
俳優の戸田恵梨香が8日、出演したTBS系・日曜劇場『リブート』（日曜 後9：00放送／※3月29日に最終回）の公式インスタグラムに登場。主演を務めた鈴木亮平とのオフショットが公開されるとともに、スタッフから戸田の撮影時のウラ話が明かされた（以下、ネタバレを含みます）。
【写真】「2人の笑顔可愛いです」「最高のお写真」戸田恵梨香＆鈴木亮平のオフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。
その後も、嘘と真実が入り乱れる緊迫した物語がスピード感たっぷりに展開され、全10話の累計視聴人数は4256万人に達した（※リアルタイム視聴のみで録画や配信での視聴は含まれていない）。
公式SNSでは、3月29日の放送終了後も「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」とオフショットや特別映像を公開。
この日の投稿では「戸田恵梨香さんのウラ話」と題し、「早瀬夫婦の真の再開シーン あのシーン、リハーサルの段階から、二人とも全力で涙も流しながら演じてくれていました。観ていたスタッフも涙。素敵なシーンでした。ちなみに、戸田さんいわく一つのドラマでこんなに泣くシーンが多かったのは初めてとのこと」と撮影エピソードを紹介。
「これは、撮影後、息ぴったりのお二人です」と鈴木との2ショット写真を添え、「本当にお疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送った。
この投稿に対し「素敵な2人！」「最高のお写真」「2人の笑顔可愛いです」「本当に素敵なシーンでした。あぁ、私も泣きそうです、、」「えりかちゃんの演技に圧倒されました これでまた大好きな作品が増えました まだまだ見返します」「ほんとドラマロスしてるので、おかわりリブートめちゃくちゃ嬉しい!!」などと、ドラマファンを中心に熱量の高いコメントが多数寄せられていた。
【写真】「2人の笑顔可愛いです」「最高のお写真」戸田恵梨香＆鈴木亮平のオフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
その後も、嘘と真実が入り乱れる緊迫した物語がスピード感たっぷりに展開され、全10話の累計視聴人数は4256万人に達した（※リアルタイム視聴のみで録画や配信での視聴は含まれていない）。
公式SNSでは、3月29日の放送終了後も「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」とオフショットや特別映像を公開。
この日の投稿では「戸田恵梨香さんのウラ話」と題し、「早瀬夫婦の真の再開シーン あのシーン、リハーサルの段階から、二人とも全力で涙も流しながら演じてくれていました。観ていたスタッフも涙。素敵なシーンでした。ちなみに、戸田さんいわく一つのドラマでこんなに泣くシーンが多かったのは初めてとのこと」と撮影エピソードを紹介。
「これは、撮影後、息ぴったりのお二人です」と鈴木との2ショット写真を添え、「本当にお疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送った。
この投稿に対し「素敵な2人！」「最高のお写真」「2人の笑顔可愛いです」「本当に素敵なシーンでした。あぁ、私も泣きそうです、、」「えりかちゃんの演技に圧倒されました これでまた大好きな作品が増えました まだまだ見返します」「ほんとドラマロスしてるので、おかわりリブートめちゃくちゃ嬉しい!!」などと、ドラマファンを中心に熱量の高いコメントが多数寄せられていた。