元AKB48込山榛香、赤ランジェリーでふんわり美ボディ披露 『旬撮GIRL vol.29』でディーラー役に
元AKB48の込山榛香が、写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場。“カジノのあとで、どうする？”をテーマに、ホテルバーを舞台にした大人の雰囲気あふれるグラビアを披露する。
【別カット】ホテルでふんわり美ボディを見せる込山榛香
1998年、千葉県生まれの込山は、AKB48第15期生として活動を開始し、選抜メンバー入りやチームKキャプテンを務めるなどグループを牽引してきた存在。卒業後は舞台を中心に活動の幅を広げている。
本作では、ポーカー好きとして知られる込山の個性を生かし、カジノディーラーというシチュエーションを設定。Yシャツ姿から赤いランジェリーへと展開するビジュアルが用意され、ホテルの一室で見せる柔らかな表情とともに、“ふんわり美ボディ”が印象的に切り取られている。カジノでの時間を終えた後の余韻を感じさせる演出の中で、落ち着きと色気を併せ持つ新たな一面を見せている。
同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの第29弾。YouTube配信企画「推し撮生会議」で決定したテーマをもとに制作され、南みゆか、ときちゃんをはじめ、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈ら6人が参加する。視聴者の発想を取り入れた多彩なシチュエーションが詰め込まれ、それぞれの個性が際立つ内容となっている。
【別カット】ホテルでふんわり美ボディを見せる込山榛香
1998年、千葉県生まれの込山は、AKB48第15期生として活動を開始し、選抜メンバー入りやチームKキャプテンを務めるなどグループを牽引してきた存在。卒業後は舞台を中心に活動の幅を広げている。
同作は、週刊SPA!の水着グラビアをまとめた人気シリーズの第29弾。YouTube配信企画「推し撮生会議」で決定したテーマをもとに制作され、南みゆか、ときちゃんをはじめ、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈ら6人が参加する。視聴者の発想を取り入れた多彩なシチュエーションが詰め込まれ、それぞれの個性が際立つ内容となっている。