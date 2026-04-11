“子ども服に1シーズン数百万円”超セレブママ、壮絶な過去を激白 父から引き継いだ会社に莫大な負債が発覚
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』（毎週日曜 後9：00）の#11が、12日に放送される。#11では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、都内屈指の高級住宅街・田園調布の大豪邸に住む超セレブママ・エリさんに密着する。
【写真】別人級！当時とは雰囲気激変の『ビッグダディ』で注目を集めた美奈子
密着では、1シーズンの子ども服代に数百万円をかけるなど、桁外れのセレブ生活が公開されるほか、「学校に行きたくない」という娘の意思を尊重したホームスクーリングなど、独自の教育スタイルを紹介。
しかし、そんな華やかな生活の裏には、父から引き継いだ会社に発覚した莫大な負債と、数々の脅威を乗り越えてきた壮絶な過去があった。どん底から這い上がり、現在は年商数十億円規模の会社を率いる凄腕経営者としての顔に迫る。
また、トークコーナー「ちょっと言わせて！ワンオペママの愚痴ぶっちゃけ会」には、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの4児の母・紺野あさ美をはじめ、実業家で4児の母・MALIA.、『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子、ギャル雑誌出身のモデルで1児の母・まぁみという、“ワンオペママ”が集結。
「旦那がいるワンオペの方がしんどい」という美奈子の言葉にスタジオのママ一同が共感するほか、プロ野球選手の妻である紺野が夫の不在時と在宅時の落差から陥る苦悩を吐露するなど、日々ワンオペ育児に奮闘するママたちのリアルな不満が爆発する。
そのほか、相貌心理学を用いた「顔面ママ友タイプ診断」では、MC陣とゲストの元AKB48で1児の母・板野友美の本性が丸裸に。さらに、番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホームを計画中だが夫と意見が合わない」というママの悩みに、峯岸みなみと紺野が大共感。現在、マイホームを建築中の峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）とのマイホームをめぐるリアルな揉め事や“交渉術”を赤裸々に明かす。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。
【写真】別人級！当時とは雰囲気激変の『ビッグダディ』で注目を集めた美奈子
密着では、1シーズンの子ども服代に数百万円をかけるなど、桁外れのセレブ生活が公開されるほか、「学校に行きたくない」という娘の意思を尊重したホームスクーリングなど、独自の教育スタイルを紹介。
また、トークコーナー「ちょっと言わせて！ワンオペママの愚痴ぶっちゃけ会」には、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの4児の母・紺野あさ美をはじめ、実業家で4児の母・MALIA.、『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子、ギャル雑誌出身のモデルで1児の母・まぁみという、“ワンオペママ”が集結。
「旦那がいるワンオペの方がしんどい」という美奈子の言葉にスタジオのママ一同が共感するほか、プロ野球選手の妻である紺野が夫の不在時と在宅時の落差から陥る苦悩を吐露するなど、日々ワンオペ育児に奮闘するママたちのリアルな不満が爆発する。
そのほか、相貌心理学を用いた「顔面ママ友タイプ診断」では、MC陣とゲストの元AKB48で1児の母・板野友美の本性が丸裸に。さらに、番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホームを計画中だが夫と意見が合わない」というママの悩みに、峯岸みなみと紺野が大共感。現在、マイホームを建築中の峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）とのマイホームをめぐるリアルな揉め事や“交渉術”を赤裸々に明かす。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。