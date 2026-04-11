◇「豊臣兄弟！」寧々役・浜辺美波インタビュー（上）

女優の浜辺美波（25）が放送中の「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）でNHK大河ドラマ初出演。豊臣秀吉（池松壮亮）の正妻・寧々役を好演している。2011年の女優デビューから15年、数々の作品を彩ってきた浜辺の新たな挑戦。大役への向き合い方や撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。

合戦シーンのない女性陣は「撮影期間が少し空くことがあって、先日も長浜城ができていてビックリしました（笑）。大河の撮影がない間は別のお仕事があるので、いかにスイッチを入れて寧々の感情に戻り、現場に馴染めるか。それが普段の連続ドラマや映画とは違う、長丁場の大河ならではの部分で、自分にとっての課題でもありました。最近は少しずつ慣れてきたので、今後もセットの変化などを柔軟に受け入れて、寧々の成長を表現していきたいと思います」と長丁場の先を見据える。

1996年の大河「秀吉」の沢口靖子ら名優が演じてきた大役。「責任感」とともに「どのシーンもドキドキで、緊張感があります。もし後半につながらないようなお芝居をしてしまったらどうしよう、と。なので、仲野さんと池松さんが作品の全体像を捉えてつくってくださる現場の雰囲気や、お二人のシーンの解釈はとても大切にしています」。出ずっぱりではないものの、重要な役割を担う寧々役の難しさを明かした。

今作の寧々は恋愛結婚の設定。「心の底から藤吉郎さんのことを想う、一番の味方でありたいと考えています。今後は、色々な壁を乗り越えた寧々の器がもっと大きくなって、大きな愛で包んでいけたらいいなと思っているのですが、もしかしたら最後まで前半と変わらず嫉妬しているかもしれません（笑）。私も楽しみに待ちたいと思います」と期待。推しの武将は秀吉？の質問には「私はもう秀吉さんしか見えていないので（笑）。側にいて、彼の目を見ると一瞬で色々な感情が湧くという面では、秀吉さんかなと思います」と即答した。

秀吉が関白に就任した後は「北政所」と称される。「今作の寧々がどう政治に関わるのかまだ分からないですが、もしそうなれば、その名に恥じぬよう、しっかり勤め上げたいと思います。私の想像が及ばないぐらいの責任を受け止め続けた女性には尊敬の念しかありません」と語った。

ドラマ中盤、藤吉郎は近江・長浜城主へ。寧々の器の大きさ、肝の据わり具合が感じられ、浜辺の演技が大反響を呼んだ23年度前期の連続テレビ小説「らんまん」の寿恵子役が思い起こされる。主人公の夫・万太郎（神木隆之介）を“能動的”に支え、植物図鑑作りの“冒険”を共にした。

「今作は大好きな人にもう会えないかもしれないという命が懸かる状況もありますし、今この瞬間を絶対逃さないという勢いや熱さ、それは愛情から来るものですが、相手を思っての行動力は寧々と寿恵子で似ていると思います。ただ、根の部分はそうだとしても、朝ドラから大河までスパンが比較的短いので、あまり同じキャラクターに見えないように、なるべく共通点は出さないように気をつけています。寧々という役を純粋に楽しんでいただくため、寿恵子にあまり似せない方がいいかなと考えています」

名作「らんまん」の制作統括・松川博敬チーフ・プロデューサーとチーフ演出・渡邊良雄監督と再タッグ。渡邊監督とは冗談を言い合えるような仲というが「ある重たいシーンを撮る時、私が久しぶりの現場で感情のコントロールに少し苦労していたんです。私がもう一回やらせてくださいとお願いして、激しく感情をぶつけるテイクと、静かに感情を押し殺しながら伝えるテイク、2つ撮らせていただきました。どちらを使うかは、良雄さんにお任せです。そういう時の良雄さんは演技の良し悪しについては何もおっしゃらず“お疲れさま”とだけ。真面目で古風なイメージがあります。些細なことかもしれませんが、私は俳優への愛を感じました」。朝ドラから続く着物・かつら・所作の経験、そして信頼関係も生きている。

＝インタビュー（下）に続く＝