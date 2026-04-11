◇プロ野球セ・リーグ 巨人3ー2ヤクルト（4月10日、東京ドーム）

前回登板では5四死球と制球が乱れた巨人の竹丸和幸投手ですが、この日は5回2/3を投げ、8安打1四球ながら1失点と粘りを見せました。

阿部慎之助監督は「フォアボール出すくらいなら、打たれたらいい」という言葉をよく口にしますが、竹丸投手も「打たれる分には仕方ない」と考え方を変えたそう。そうやって割り切って投げられたことが好投につながったと試合後に語りました。

「もともとそういう考えで投げていた。それが前回は逃げ、逃げ、になったので、もう1回（元に）戻ってという感じです」

次回からの登板には杉内俊哉投手チーフコーチからは「途中途中で消えている(使っていない）変化球があるんでね、しっかりバッテリーで話し合って。多分、竹丸もなかなか首を振らないと思う。キャッチャーに任せっぱなしというのもあるので、もうちょっと自分で考えてというのは必要になってきますね」という課題も与えられたよう。竹丸投手の次回登板は4月17日の神宮でのヤクルト戦。どんな投球を見せるのか、注目です。