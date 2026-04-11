カリブ海のドミニカ島近海に生息するマッコウクジラの家族。クリック音のパターンを用いた独自の「言語」でコミュニケーションを取る一族の一員だ/Skerry/National Geographic/Courtesy Project Ceti

（CNN）海洋生物学者のシェーン・ゲロ氏は、カリブ海でマッコウクジラの群れが集まる海域に血が広がっていくのを目にした時、最悪の事態を恐れた。捕食者の襲撃などにより、クジラの1頭が負傷したのではないかと考えたのだ。しかしその直後、水面に思いもよらない、驚くべきものが浮上した。それは、生まれたばかりのマッコウクジラの頭部だった。

クジラの命が終わろうとしていたのではなかった。むしろ、新たな命が始まろうとしていたのだ。2023年7月8日、クジラのコミュニケーションの研究を目的とする非営利団体「プロジェクトCETI」の船2隻に乗っていたゲロ氏と研究チームは、ごくわずかな人しか目にしたことのない、野生下でのクジラの出産の記録に成功した。

出産時の状況

その7月の日、CETIの科学者や技術者から成るチーム（ドローン操縦者、プログラマー、音響の専門家なども含む）は、ドミニカ国近海の外洋にいた。同チームは、これまで長年にわたり研究されてきた、主にメスで構成されるマッコウクジラの群れ（CETIの研究者の間で「グループA」や「ユニットA」と呼ばれている）の観察を行っており、この日も通常のフィールドワークの日になるだろうと予想していた。しかし、ゲロ氏はすぐにある異変に気づいた。クジラたちが水面近くで密集していたのだ。

カナダのカールトン大学の常駐研究者であり、CETIのフィールド生物学者でもあるゲロ氏は「こうしたクジラの家族群は通常、潜水して餌を採る際には数キロにわたって分散している」と述べ、さらに「家族全体が一カ所に集まっていながら、あまり活発に動いていないというのはやや異例だ」と指摘した。

実はこの時、研究者の間で「ラウンダー」と呼ばれる1頭のクジラが、まさに出産の最中だった。ゲロ氏はこのクジラを子どもの頃から観察してきた。ラウンダーは少なくとも19歳と推定され、2017年には「アクラ」と名付けられた子をすでに出産している。

科学者たちは、新たに生まれる子クジラの視認状況や付き添う他のクジラたちの行動、さらに水中に現れる血液や糞（ふん）の状態や量を手がかりに、出産の進行を追跡した。同チームの記録によると、現地時間午前11時12分に出産が始まり、11時45分に完了した。

CETIの研究者たちは、この出来事を2本の論文として記録し、いずれも3月26日に発表した。科学誌「サイエンス」では、ドローン映像を用いて出産の様子を記述・分析している。研究者たちは機械学習を用いて映像を解析し、クジラの個体や位置、相互作用を特定した。

また、より大規模な研究チームが、科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に、出産とその後の経過について分単位で詳述した記録を発表した。これらの研究は、出産時の音声と映像に加え、マッコウクジラの社会関係に関する数十年分のデータを組み合わせて、クジラの出産を記録した初の研究だ。

プロジェクトCETIの創設者兼代表であり、両論文の著者でもあるデビッド・グルーバー氏によると、一般に、野生のクジラ類（クジラ、イルカ、ネズミイルカを含むグループ）における出産の観察は極めてまれであり、これまで出産が観察されたのは全種のうちわずか10％にとどまるという。

群れで支える出産

ユニットAと呼ばれるマッコウクジラの群れは、成体8頭と子ども3頭の計11頭で構成されている。科学者たちが生まれたばかりの子クジラを最初に確認した時、それはまだ一部がラウンダーの体内にあったが、数分後には母親の頭のそばで水面に浮上した。その直後、ユニットAの他のクジラたちは一気に活発になり、子クジラに鼻をこすりつけたり、体を押し当てながら、頭や体の間で転がすようにしていた。

やがてクジラたちは交代で子クジラを水面に持ち上げ、まだ付いたままのへその緒が見える状態になった。その後間もなく、へその緒が切断されたことが確認された。子クジラは生まれてから約3分後には泳ごうとしていたが、子クジラを持ち上げる行動はその後も数時間にわたり続いた。群れの中では4頭が主に子クジラの世話を担い、交代で持ち上げを行った。特に熱心に世話をしていたクジラの一頭である若い「アリエル」は、母親のラウンダーと直接の血縁関係はなかった。このアリエルの行動により、血縁でないクジラも出産に積極的に関わっていることが示された。

またクジラたちはこの間、互いに活発に音声を交わし、4時間以上にわたり合計3万1364回のクリック音を発した。クリックのまとまりである「コーダ」は、出産中により長くなり、新生児の誕生後には短くなったと、「サイエンティフィック・リポーツ」に掲載された論文で報告されている。

最も一般的なコーダのタイプは、東カリブ海のこの地域のマッコウクジラの社会的アイデンティティーと関連づけられてきた。また、コーダの重なり（この日も記録された）は、マッコウクジラの社会的結びつきと関連づけられている。出産という高度に社会的な場面でこれらのコーダが確認されたことは、こうした解釈を裏付けるものとみられると著者らは述べている。

今回の出産では、血縁関係のない個体を含む複数のメスが連携して新生児を支えたが、「アラン」と呼ばれる若い単独のオスも近くにとどまっていた。この行動も異例だ。通常、思春期のオスは成体のメスだけで構成される群れから追い出されるためだ。

アランはすでにユニットAの正式なメンバーではなかったが、他の個体からはほとんど無視されながらも、出産の間は群れの近くにとどまり続けた。

このような行動は、マッコウクジラの関係性の複雑さを示す新たな興味深い事例だと、カナダのダルハウジー大学でマッコウクジラを研究する博士課程の学生クリスティン・クラーク氏は述べている。

外洋でのクジラとの遭遇は計画的に行えるものではないため、プロジェクトCETIの調査隊がいつラウンダーとその子どもと再会できるかは不透明だ。しかし、こうした一つ一つの観察が、マッコウクジラの生態や行動に関する知見の蓄積につながっている。