住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第25回 住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」です。
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」
住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費はありますか?
○日本住宅ローン株式会社の回答
住宅を購入すると毎年固定資産税・都市計画税に加えて、将来的には住宅の修繕費用（マンションの場合は、管理費・修繕積立金）などが必要になってきます。
また、固定ではないものの、家族構成などの変化によっては教育・子育て資金などが別途必要となる場合もあります。
今後のライフプランを想定しながら、無理のない借入金額を決めていくことが大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」
住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費はありますか?
○日本住宅ローン株式会社の回答
また、固定ではないものの、家族構成などの変化によっては教育・子育て資金などが別途必要となる場合もあります。
今後のライフプランを想定しながら、無理のない借入金額を決めていくことが大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/