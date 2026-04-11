マッシュポテトがいい感じ♡【ミスド】の「期間限定パイ」に注目

【ミスタードーナツ】では、2026年4月1日より「ミスドゴハン」の期間限定メニューとして、新作のパイを3種類発売。春夏シーズン限定で楽しめる特別なパイは、イギリス、フランス、インドそれぞれの料理をイメージしているのだとか。そこで今回は、ランチタイムにもぴったりな新登場の「期間限定パイ」を紹介します。

イギリスの家庭料理は、ミスドのパイとも相性抜群かも！

ミスドから登場した「世界のグルメパイ」。まずは、@ftn_picsレポーターHaruさんが「マッシュポテトがいい感じ」という、イギリスの家庭料理をイメージした「ミートソースとマッシュポテトパイ」をピックアップ。ミートソース × マッシュポテト × パイ生地と、食べる前から相性の良さが想像できる3つの組み合わせに、期待が高まる人も多いのでは。

マッシュポテト入りで食べ応え抜群

パイ生地の中には、マッシュポテトが入っているため、軽食やランチにちょうどいい食べ応えがありそう。レポーターHaruさんによると、「滑らかな舌触りのマッシュポテトも相まって、文句なしの美味しさ」なのだそう。さらに、「食べる前に軽くトースターで温めて食べるのがおすすめ」ともコメント。パイのサクサク感やマッシュポテトの美味しさを、よりしっかりと感じられるはず。

しっかりめのランチにおすすめ

「世界のグルメパイ」2つめにピックアップするのは、「バターチキンカレーパイ」です。公式サイトによると、「トマトペーストやヨーグルトを使ったマイルドな辛さのバターチキンカレー」とのことで、子どもも大人も、間違いなく好きな味と言えそう。サクサクの生地につつまれたバターチキンカレーのパイは、しっかり食べておきたいランチに選んでもグッド。

フィリングたっぷりが嬉しい

断面からも分かるように、こちらのパイにはカレーフィリングがたっぷり。レポーターHaruさんによると、「今回同時発売されている3種類のパイの中で一番フィリングがたっぷり入っていて、食べ応えがありました」とのこと。こちらも軽くトースターで温めて、バターの香りをたたせるとさらに美味しく食べられそう。

ミスドで販売中の期間限定「世界のグルメパイ」は、上記の他に「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」が登場中。販売終了時期は、9月下旬頃までなのだそう。定番メニューのパイが3種類あるので、期間限定パイと合わせて6種類のパイを食べ比べしてみるのも楽しいかも。ぜひミスドでチェックしてみてください。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる