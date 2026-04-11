【ロッテ】ドラフト１位・石垣元気が日本ハム戦でデビュー登板 ロッテ浦和球場は背番１８ユニファン多数
◆ファーム・リーグ ロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）
ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューした。客席には背番１８のユニホームを着用したファンの姿が目立った。
球団の高卒ドラ１投手では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりに春季キャンプに参加した右腕。プロ初登板前日だった１０日は「ずっと楽しみにしていた日なので、緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかないです。自分が自信を持っているストレートがどこまで通用するのかが気になりますし、あした（１１日）は先発投手なので、どれだけ良いテンポで投げれるかが大事だと思う。その２つを大事にして投げられたらいいかなと思います」と心境を明かした。
サブロー監督に「一言で言うとバケモン。ちょっとモノが違う。朗希クラスだと思います」と評された“令和のバケモン”が、ファンの見守る実戦マウンドに立った。
両チームのスタメンは以下の通り。
【日本ハム】
１（中）宮崎
２（二）上川畑
３（左）マルティネス
４（三）有薗
５（捕）進藤
６（右）阪口
７（指）柴田
８（一）中島
９（遊）半田
投手・藤田
【ロッテ】
１（二）池田
２（左）アセベド
３（中）愛斗
４（三）桜井
５（指）石川慎
６（右）井上
７（一）石垣勝
８（捕）岡村
９（遊）松石
投手・石垣元