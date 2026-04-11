◆ファーム・リーグ ロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）

ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューした。客席には背番１８のユニホームを着用したファンの姿が目立った。

球団の高卒ドラ１投手では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりに春季キャンプに参加した右腕。プロ初登板前日だった１０日は「ずっと楽しみにしていた日なので、緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかないです。自分が自信を持っているストレートがどこまで通用するのかが気になりますし、あした（１１日）は先発投手なので、どれだけ良いテンポで投げれるかが大事だと思う。その２つを大事にして投げられたらいいかなと思います」と心境を明かした。

サブロー監督に「一言で言うとバケモン。ちょっとモノが違う。朗希クラスだと思います」と評された“令和のバケモン”が、ファンの見守る実戦マウンドに立った。

両チームのスタメンは以下の通り。

【日本ハム】

１（中）宮崎

２（二）上川畑

３（左）マルティネス

４（三）有薗

５（捕）進藤

６（右）阪口

７（指）柴田

８（一）中島

９（遊）半田

投手・藤田

【ロッテ】

１（二）池田

２（左）アセベド

３（中）愛斗

４（三）桜井

５（指）石川慎

６（右）井上

７（一）石垣勝

８（捕）岡村

９（遊）松石

投手・石垣元