世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「バイク爆発 運転手は炎の中に 事故多発“魔のエリア”」についてです。

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アメリカ・テキサス州。カメラが捉えた“衝撃の瞬間”

突っ込んできたバイクが大爆発。

猛スピードで縁石にぶつかり、その衝撃で一気に燃え上がりました。

近くを歩いていた子どもたちは一目散に逃げます。

バイクの運転手は、炎の中に吸い込まれていきました。

絶望的な状況かと思われましたが、火につつまれた運転手は懸命に走り・・・

芝生の上を転がって自力で火を消しました。

地元メディアによりますと、やけどで病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

運転手は「スピードを出し、バイクを傾けすぎたのでコントロールを失った」と話しています。

実はこの場所、事故が多発している“魔のエリア”。

近隣住民

「見通しの悪いカーブなのに、みんなスピードを出すんだ」

近くには公園があるため、速度制限の標識も設置されていますが、危険な運転が後を絶ちません。

近隣住民は、これ以上の事故を防ぐため、一時停止の標識設置など、さらなる対策を求めているということです。