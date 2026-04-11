パーキンソン病を公表し、昨年12月に退院・活動再開を報告していた歌手の美川憲一さんが、4月10日、自身のインスタグラムを更新。コンサートで歌う姿を公開しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】「トレーニングのお陰で 順調にコンサートを行っているわよ〜」ステージで熱唱する画像を公開 コロッケが共演



美川さんはステージの上で手を振る画像を添えて「ど〜も〜 美川よ〜 先日の福島でのコロッケジョイントコンサートの写真よ〜」と投稿。





画像は4日に福島・郡山市で開催された『美川憲一＆コロッケ スペシャルジョイントコンサート』の様子で、きらびやかな衣装を身にまとった美川さんが、ステージに立ち元気そうに熱唱する姿が収められています。





美川さんは「トレーニングのお陰で 順調にコンサートを行っているわよ〜」と綴り、コンディションも良好のようです。





最後は「次回は、4月13日(月)の高崎芸術劇場よ〜 皆様に 会うのを楽しみにしているわよ〜」とファンに呼びかけました。





この投稿を見た人たちからは「リハビリ頑張っていらっしゃるのですね…」「日に日に、しなやかな美川さんになって安心しています」「立ち姿で、すっごくお元気になられているのがわかります」「いつまでも歌って下さいね」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】